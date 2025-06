"Un posto al Sole" cambia tutto: spunta a sorpresa Whoopi Goldberg

Una delle più amate e longeve soap italiane si prepara a sorprendere il suo pubblico con un ospite d’eccezione: Whoopi Goldberg, premio Oscar e figura iconica del cinema e della televisione hollywoodiana, farà parte del cast di "Un posto al Sole".

La conferma

Arriva direttamente dalla presentazione dei prossimi palinsesti Rai a Napoli, dove la stessa attrice, intervenuta in video, ha annunciato con entusiasmo la sua partecipazione: " Sono felice di unirmi al cast di 'Un posto al Sole'. Loro sanno che è un'idea folle ma è meraviglioso da fare. Non vedo l'ora. Sono emozionata, so che il mio italiano non è perfetto ma ci siamo riusciti ".

Woopi Goldberg, unica celebrity statunitense ad aver conquistato l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), si prepara quindi a un debutto inatteso nella soap napoletana, trasmessa ininterrottamente su Rai 3 dal 1996. Un ingresso clamoroso che conferma l’appeal internazionale del prodotto e la capacità della soap di mescolare storie locali con colpi di scena a livello globale.

La novità assoluta

La partecipazione dell’attrice al celebre sceneggiato rappresenta una novità assoluta. Nessuna star di Hollywood si era finora affacciata nel cast stabile o come guest star di 'Un posto al Sole', che ha ospitato nei decenni alcuni celebri “cameo” legati principalmente a volti italiani: personaggi del calibro di Gabriele Muccino, Peppino di Capri o Heather Parisi.

Il debutto di Whoopi Goldberg nella soap è atteso con grande curiosità: non è ancora noto se interpreterà una guest

star o un personaggio con un arco narrativo più ampio. Certo è che la notizia rappresenta unnell’evoluzione della soap, capace di trasformarsi nel tempo pur mantenendo la propria identità.