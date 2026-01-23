"Un posto al sole" per Whoopy

Cosa riesce a fare la magia del nostro paesaggio! Persino l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg (nella foto) si è così tanto innamorata dell'Italia, soprattutto del Sud Italia, da volerci stare così tanto che, già che c'era, si è infilata in una fiction. E non in una serie o un film con registi e attori altisonanti, ma nella soap più pop della Rai: Un posto al sole. Da stasera su Raitre vedremo l'attrice e cantante americana accanto all'immancabile portiere Raffaele e a tutti gli altri personaggi per ben venti episodi. Whoopi, che ha deciso di partecipare perché aveva visto la soap, si è divertita a impersonare una facoltosa cliente americana dei Cantieri Palladini, ossia Eleonor Price, che cerca un alloggio a Posillipo, proprio a Palazzo Palladini. Sarà il fidato portiere Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) a risolvere la situazione. I coniugi Ferri infatti vorrebbero convincere la magnate americana a salvare i Cantieri dalla scellerata gestione di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo). Nelle puntate, poi, si scoprirà chi è davvero Eleonor Price. Gli episodi con Whoopi saranno annunciati da una nuova sigla. In un video la star aveva detto che «è un'idea folle».

E in un'intervista riguardo alla sua vita in Italia (ha una casa in Sicilia vicino a Ortigia) ha detto: «È qui che sto bene. E non è lontana dall'Africa. Mi sento a casa qui. Al sicuro». E, allora, per un po' si è trasferita a Napoli per le riprese che vedremo da stasera.