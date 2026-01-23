Cosa riesce a fare la magia del nostro paesaggio! Persino l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg (nella foto) si è così tanto innamorata dell'Italia, soprattutto del Sud Italia, da volerci stare così tanto che, già che c'era, si è infilata in una fiction. E non in una serie o un film con registi e attori altisonanti, ma nella soap più pop della Rai: Un posto al sole. Da stasera su Raitre vedremo l'attrice e cantante americana accanto all'immancabile portiere Raffaele e a tutti gli altri personaggi per ben venti episodi. Whoopi, che ha deciso di partecipare perché aveva visto la soap, si è divertita a impersonare una facoltosa cliente americana dei Cantieri Palladini, ossia Eleonor Price, che cerca un alloggio a Posillipo, proprio a Palazzo Palladini. Sarà il fidato portiere Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) a risolvere la situazione. I coniugi Ferri infatti vorrebbero convincere la magnate americana a salvare i Cantieri dalla scellerata gestione di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo). Nelle puntate, poi, si scoprirà chi è davvero Eleonor Price. Gli episodi con Whoopi saranno annunciati da una nuova sigla. In un video la star aveva detto che «è un'idea folle».E in un'intervista riguardo alla sua vita in Italia (ha una casa in Sicilia vicino a Ortigia) ha detto: «È qui che sto bene. E non è lontana dall'Africa. Mi sento a casa qui. Al sicuro». E, allora, per un po' si è trasferita a Napoli per le riprese che vedremo da stasera.
"Un posto al sole" per Whoopy
