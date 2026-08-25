Power Hits Estate di RTL 102.5: all’Arena di Verona il tormentone estivo il 1° settembre

Tra pochi giorni, il 1° settembre, conosceremo il tormentone estivo. Sarà RTL 102.5, come ogni anno, a decretarlo con il Power Hits Estate all’Arena di Verona, sold out con super ospiti e un concerto dal vivo da brividi. La serata sarà in diretta tv sul canale 36 di RTL 102.5.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana, compie 10 anni. Dopo la grande festa del 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma – dove RTL 102.5 ha ufficialmente dato il via all’estate - martedì 1° settembre, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’estate 2026. La decima edizione di Power Hits Estate ha registrato il tutto esaurito, confermando il successo straordinario e l’incredibile richiamo dell’evento, ormai uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia.

Sul palco tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalla radio italiane durante la stagione estiva. La line up completa: ALESSANDRA AMOROSO, ANGELINA MANGO, ANNA, BRESH, DELIA, DITONELLAPIAGA, EMMA, ERNIA, FABRI FIBRA, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GAIA, GIANNA NANNINI, GIANNI MORANDI, IRAMA, J-AX, LEVANTE, MARCO MASINI, MERK & KREMONT, NOEMI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE BAUSA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY.

Ma non finisce qui, sul palco dell’Arena di Verona non mancheranno grandi sorprese, con tanti altri grandissimi artisti. Ed il giorno successivo, il 2 settembre, sempre all’Arena di Verona, ci sarà il Radio Zeta Future Hits Live, che scrive la musica del futuro.

I CONDUTTORI DEL POWER HITS ESTATE

L’edizione 2026 di Power Hits Estate di RTL 102.5, sarà presentata da Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5.

Domenica 31 maggio, in occasione del Power Hits Estate di Roma, sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell’estate 2026. Le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza per le canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.

I PREMI DELLA SERATA ALL’ARENA DI VERONA

Il 1° settembre 2026 verrà proclamato il power hit dell’estate 2026, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.

Oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026”, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE: il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI” al singolo italiano più venduto nel periodo 29 maggio 2026 – 27 agosto 2026 (dati NIQ Italia); il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI” al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 31 maggio 2026 – 28 agosto 2026; il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE” al brano (pubblicato negli anni 2025, 2026) più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 1° giugno al 28 agosto 2026; il premio “RTL 102.5 Power Hits Top Album 2026” all’album più venduto nel periodo agosto 2025 - agosto 2026 (dal 29 agosto 2025 al 27 agosto 2026), (dati NIQ Italia).

Per il decimo anno consecutivo, sarà nuovamente l’Arena di Verona a ospitare l’evento Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l’Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo perfetto per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell’estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell’estate e gli artisti di maggior successo, sarà l’occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.

HASHTAG UFFICIALE E SOCIAL, LA SERATA IN DIRETTA IN RADIOVISIONE SU RTL 102.5

L’hashtag ufficiale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è #RTL1025phe26

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IL 2 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA APPUNTAMENTO CON IL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE

Il giorno successivo Radio Zeta, con il Future Hits Live, scrive la musica del futuro. Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. La line up completa: AKA 7EVEN, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ARTIE 5IVE, BABY K, BRESH, CLARA, DELIA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GABRY PONTE, GAIA, IRAMA, J-AX, LDA, LEO GASSMANN, LORENZO SALVETTI, MERK & KREMONT, MR.RAIN, NAPOLEONE, NAYT, NERISSIMA SERPE, PRIMA STANZA A DESTRA, PROMESSA, RRARI DAL TACCO, SAMURAI JAY, SANGIOVANNI, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY, TREDICI PIETRO, 22SIMBA, e altre sorprese!

L’edizione 2026 del Future Hits Live avrà per la prima volta una conduzione a quattro: Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.

Il Future Hits Live è una festa che continua anche al di fuori dell’Arena di Verona, ovunque. Sarà possibile seguire il Future Hits Live in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 21.00, su RTL 102.5 (canale 36) e in streaming su RTL 102.5 Play.