"L'ha guardata negli occhi e...". Il rapper Salmo libera l'aragosta in mare

Sarebbe dovuta finire nel piatto e, invece, Salmo ha deciso di liberarla in mare. Stiamo parlando dell’aragosta che il rapper, al secolo Maurizio Pisciottu, ha deciso di liberare piuttosto che mangiarla nel ristorante dove gli era stata offerta in pasto. A rivelare l’accaduto proprio lui, riprendendo il momento e postandolo sui social.

L’accaduto

Il rapper di Olbia si trovava in un ristorante della costa nord orientale della Sardegna quando ha deciso di compiere il gesto. Così, in costume da bagno, ciabatte da spiaggia, canotta e borsello in mano si è presentato in riva al mare con una busta contenente un’aragosta ancora viva. "Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l'aragostona", ha detto nel video postato sui social. Poi, ha continuato: "L'ho guardata negli occhi e niente: l'ho comprata e adesso la liberiamo".

A quanto pare, il cantante classe 1984 – che al momento è impegnato in un tour che lo vedi protagonista negli stadi più grandi delle città italiane – non è riuscito a resistere dinanzi agli occhi dell’aragosta. E ancora, nel video che circola in rete ha aggiunto: "Adesso la liberiamo. Che facciamo ce ne andiamo? Vabbè mi ringrazi dopo".

Le reazioni del web

Inutile dire, quanto in breve ore il video postato sul profilo Lebonwski dell’artista – al momento in radio con il remix di Overdose d’amore di Zucche – abbia fatto immediatamente il giro del web. Tantissime le critiche dal momento che l’animale, una volta messo in acqua a riva vicino a degli scogli, non ha fatto accenno a muoversi. Qualcuno, infatti, ha commentato: "Grande Salmo quell'aragosta ha passato tutta la sua vita in una vasca di 30 centimetri e tu hai pensato di liberarla in mare pensando di fare un opera di bene, durerà 3 ore, a sto punto potevi mangiarla". Il motivo è da ricercarsi nel fatto che si tratta di un’aragosta di allevamento e, dunque, non abituata al mare aperto.

Subito dopo il gesto della liberazione, Salmo fa una panoramica sulla spiaggia della Sardegna, probabilmente quella della Costa Smeralda, nella quale il rapper sta trascorrendo alcune giornate in relax in compagnia di Shari, giovane collega cantante, con cui da qualche tempo è stato visto. La tendenza di acquistare e liberare aragoste ha avuto inizio la scorsa estate in Sardegna.

Tutto è cominciato quando una turista svizzera ha rimesso in mare un grosso crostaceo che aveva appena acquistato al ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, in Gallura. La scena della liberazione è stata ripresa dal ristoratore Antonio Fasolino, il quale, divertito, ha poi condiviso il video.