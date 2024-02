Sanremo 2024: ecco tutti i look della serata

La 74esima edizione del Festival di Sanremo ha preso finalmente il via e questa sera, martedì’ 6 febbraio, è andata in onda la prima serata della kermesse dedicata alla canzone italiana. Amadeus in diretta dal Teatro dell’Ariston ha presentato, insieme al co-conduttore Marco Mengoni, i 30 artisti in gara. Riflettori puntati, come sempre sugli outfit sanremesi. Da Alessandra Amoroso ad Emma, Annalisa, sino a Loredana Bertè. E ancora, l’eleganza di Marco Mengoni e del padrone di casa, Amadeus.

Conduttore e Co-conduttore

Amadeus e Marco Mengoni

Amadeus come nelle scorse edizioni si è rivolto a Gai Mattioli per gli abiti da indossare sul palco dell’Ariston. Per l’apertura della prima serata ha scelto uno smoking classico in bianco e nero, con l’immancabile papillon. Marco Mengoni, invece, è salito sul Palco dell'Ariston indossando diversi outfit dal nero al rosso con una sola regola: mai abbandonare l'eleganza, la bellezza e la classe.

Zlatan Ibrahimovic

Eleganza inconfutabile e un fisico statuario. Indossa uno smoking nero accoppiato a una camicia bianca e un papillon nero. La giacca è delicatamente adornata da stelline argentate, mentre alle piedi sfoggia scarpe nere lucide, completando un look di assoluta raffinatezza.

Artisti in gara

Clara - Diamanti grezzi

Apre la74esima edizione del Festival di Sanremo indossando un abito lungo di color grigio luminoso griffato Giorgio Armani Privè con fascia luccicante in vista che le mette in risalto il colore degli occhi. Opta per capelli sciolti e lisci che danno un tocco di classicità ed eleganza che non guasta mai.

Sangiovanni – Finiscimi

Sangiovanni per interpretare la sua Finiscimi sceglie uno stile completamente diverso rispetto a quello a cui ci ha abituati fino ad ora. Ha quindi deciso di indossare un completo over size in total white (che sembra essere il colore prediletto di quest’anno). Per lui, una giacca doppiopetto e un pantalone over, cravatta e camicia. Ad arricchirlo soltanto una spilla di colore dorato. Parola d’ordine: semplicità.

Fiorella Mannoia – Mariposa

Calca il palco dell’Ariston scalza e in abito a sirena, in pizzo e con strascico, che riecheggia inevitabilmente quello da sposa. Quindi, anche lei, ha scelto un dress code lungo in total white con scollatura profonda e schiena scoperta. Con capelli raccolti e orecchini pendenti ha intonato la sua Mariposa.

La Sad – Autodistruttivo

Uno stile particolare e un po’ lo si aspettava. Salgono sul palco dell’Ariston con smoking color nero aperto che nasconde una cassa toracica di colore argento. Capelli fluo, di colore verde, blu e fucsia con tagli che rimandano allo stile punk, marchio di fabbrica della band.

Irama - Tu no

Se fino al momento della sua esibizione il bianco sembrava essere il colore prediletto, lui sceglie il nero e uno stile no brand. Pare, infatti, che non si sia affidato a nessun marchio. Una semplice maglia aderente girocollo e a manica lunga e pantalone in similpelle con stivale nero. A colpire, un ciondolo di colore argento che Irama stringeva nella mano sinistra.

Ghali - Casa mia

Dalle scarpe in su si presenta tutto paillettato in colore blu cobalto. I capelli raccolti e una giacchetta che quasi non si vede. Spicca il pantalone a zampa d’elefante e a vita bassa. Luminoso, ma con stile.

Negramaro - Ricominciamo tutto

La classe non è acqua direbbe qualcuno. Dopo tantissimo tempo la band di Giuliano Sangiorgi torna a Sanremo e lo fa con grande stile. A firmare il loro styling Rebecca Baglini che scelto per loro un look Made in Italy. Per la prima serata il brand è Paul and Shark e Giuliano si è presentato con una blusa in sera a collo alto, maniche in trasparenze e sciarpa; il tutto di color nero.

Annalisa – Sinceramente

Anche lei sceglie il colore nero. Ed è proprio in total black che sfoggia la sua sensualità griffata Dolce e Gabbana. Con blazer nero over size, calze parigine, collarino, shorts paillettato e velo ha incantato il Teatro Ariston. C’era da aspettarselo.

Mahmood - Tuta gold

Gilet e pantaloni in pelle, il tutto rigorosamente di colore nero, sotto il quale si nasconde un maglioncino a collo alto, anche questo total black. Insomma, di "Gold" solo anelli ed orecchini.

Diodato - Ti muovi

Anche lui rigorosamente in total white, l’ennesimo. Con giacca molto raffinata ed elegante veste un look firmato Zegna, disegnato da Alessandro Sartori. Uno stile raffinato.

Loredana Berté – Pazza

​Una minigonna bianca molto corta e sbarazzina che si abbina ad una camicetta, completata da un golf nero. Il suo stile è distintivo, come sempre verrebbe da dire. D'altronde la Bertè ha fatto la storia della moda sanremese. Immancabile, inoltre, un tocco personale: il cravattino che ben si intona al suo ormai storico capello blu.

Geolier - I p' me, tu p' te

Indossa uno smoking nero luccicante firmato Emporio Armani, abbinato a una maglietta nera scollata. Completa il look con occhiali da sole e capelli pettinati con gel. Uno stile contemporaneo, ma senza esagerare.

Alessandra Amoroso - Fino a qui

La sua eleganza si esprime attraverso una raffinata gonna nera a tubino, abbinata a un top corto, impreziosita da un collier di diamanti e guanti lunghi. Con un bracciale di Cartier ed anelli molto vistosi in risalto, incarna un look davvero affascinante, accompagnato da capelli ondulati e morbidi che si appoggiano sulle sue spalle.

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Lui Total black, la band Total White. Per Stash, smoking brillantinato (tanto per distinguersi) e maglietta abbinata. Anche loro hanno scelto Emporio Armani.

Angelina Mango - La noia

Sceglie un elegante vestito lungo che, pur rispecchiando il suo stile distintivo, aggiunge una sottile nota di colore alla serata. I capelli sono raccolti in una coda, mentre completa il look con calze bianche e scarpe nere lucide aperte, conferendo un tocco di raffinatezza discreta. Singolare la coda attaccata alla spalla del vestito, con la quale gioca per tutta la durata della sua canzone.

Il Volo – Capolavoro

Il loro è decisamente un grande ritorno sul palco dell'Ariston e l'hanno fatto all'insegna della contemporaneità. Uno stile leggermente diverso rispetto a quello a cui ci avevano abituati, ma sempre elegante e raffinato. Anche loro, all’unisono hanno scelto un total black. L’unica differenza tra i 3? La scelta di Gianluca di sbottonare leggermente il kimono sotto la quale nascondeva una collana di perla, in sintonia con l’anello sulla mano sinistra.

BigMama - La rabbia non ti basta

Capello corto biondo e unghie lunghe nere, così si presenta intona la sua La rabbia non ti basta la nostra BigMama che in pantane con le unghie indossa un abito lungo nero, scoperto sulle spalle da dove si possono scorgere i suoi tantissimi tatuaggi. Unica pecca? Ha rischiato che le cadesse il vestitino e non la spallina perché non c’era.

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Certamente l'outfit che ha maggiormente lasciato a bocca aperta il pubblico. I cantanti hanno fatto il loro ingresso legati tra loro da un imponente quanto appariscente enorme fiocco rosso. Anche il corpo di ballo sulla stessa linea, scelta dalla stilista Rebecca Baglini.

Emma – Apnea

La cantante indossa un abito nero corto molto sexy con collant in vista e scarpe nere col tacco. A risaltare agli occhi le coppe del vestito, scelto dallo stylist internazionale Lorenzo Posocco.

Renga e Nek - Pazzo di te

Indossano vestiti elegantissimi: Renga sfoggia un abito arancione, mentre Nek opta per il blu. Entrambi abbinano camicia e cravatta, ma scelgono tonalità diverse rispetto all'abito. I colori si sposano alla perfezione, così come le loro voci, creando un ensemble visivamente e sonoramente armonioso.

Mr.Rain - Due altalene

Con raffinatezza, sfoggia un vestito bordeaux brillantinato, abbinato ad un maglioncino. Le sottili righe leggere che si intravedono dall'apertura della giacca conferiscono un tocco di stile sottile e sofisticato, aggiungendo un tocco di eleganza al suo look.

Bnkr44 - Governo Punk

I cantanti, seguiti da Francesco Mautone, hanno scelto di vestirsi mostrando, ognuno a suo modo, la propria personalità senza seguire alcuno schema preciso.

Gazzelle - Tutto qui

Con stile indossa occhiali da sole neri, una felpa nera con cappuccio sotto la quale si intravede il colletto della camicia bianca, e pantaloni anch'essi neri. La frangetta corta, tagliata con precisione, conferisce un tocco di perfezione al suo look, rendendolo contemporaneo e distintivo.

Dargen D'Amico - Onda alta

Il cantante si presenta sul palco con un elegante abito Total Black, arricchito da un tocco di originalità: un affascinante rivestimento di adorabili orsacchiotti marroni, che risveglia teneri ricordi d'infanzia. Restando fedele al suo stile originale, conclude il look con gli inconfondibili occhiali da sole, donando un tocco di personalità con i vetri a specchio.

Rose Villain - Click boom!

Finalmente, un tocco di vivacità sul palco di Sanremo. La cantante indossa un incantevole vestitino ricoperto di fiori blu e argento, abbinato a stivali alti argentati con tacco che si estendono elegantemente fin sotto le ginocchia. Un mix di colore e stile che cattura lo sguardo e aggiunge una nota di freschezza alla sua esibizione.

Santi Francesi - L'amore in bocca

Il frontman Alessandro si presenta con eleganza in un vestito gessato, impreziosito da una fascia che sottolinea la vita, valorizzando il fisico slanciato del cantante. Guanti neri in pelle completano con stile l'outfit. Il suo compagno di scena, d'altra parte, indossa un gilet giromanica luccicante sotto il quale si intravede una camicia bianca senza maniche, creando un look sofisticato e accattivante.

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston con un sofisticato vestito blu lucido, composto da giacca e pantaloni con tasche laterali imponenti, ornate di brillantini. Ciò che cattura sicuramente lo sguardo è la piega della giacca, ricoperta con scintillanti paillettes, aggiungendo un tocco di glamour e modernità al suo outfit.

Maninni - Spettacolare

Veste un Total Black con un'eleganza distintiva. La giacca rivela una magliettina scintillante di paillettes, mentre una lunga cintura di seta scorre con grazia fino al ginocchio, aggiungendo un tocco chic e raffinato al suo outfit.

Alfa - Vai!​

Outfit semplice che rispecchia la sua giovane età e la sua freschezza. Pantalone e T-shirt blu, con un cuoricino dorato luccicante sul petto. A risaltare anche le scarpe da ginnastica gialle e nere.

Il Tre - Fragili

Indossa un vestito composto da pantalone e giacca aperta abbinati di colore bianco con sporcature nere. Si vede il petto interamente tatuato e per dare un po' di colore spicca il fucsia dell'in-ear-monitor.