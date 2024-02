Sanremo 2024, dalla scaletta agli ospiti: cosa c'è da sapere sulla seconda serata

Dopo il grande successo registrato nella prima serata, questa sera, mercoledì 7 febbraio, siamo pronti per un nuovo, e secondo, appuntamento con la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse dedicata alla canzone italiana, da sempre motivo di orgoglio del nostro Paese, terminerà sabato 10 febbraio. In diretta dal Teatro Ariston della città dei Fiori, Amadeus darà il via allo spettacolo a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno.

Scopriamo insieme il programma della serata, ospiti e co-conduttori.

La scaletta di mercoledì 7 febbraio

Come ormai è noto, la prima grande novità di quest’anno è che gli artisti in gara sono ben 30. Di questi, 27 sono i cantanti scelti direttamente da Amadeus e 3 sono i vincitori di Sanremo giovani (scelti nella serata andata in onda il 19 dicembre su Rai Uno). Nel corso della seconda serata si esibiranno soltanto metà degli artisti. Ma attenzione, perché anche qui c’è una novità: i cantanti che non si esibiranno saranno comunque protagonisti nel corso della serata. Saranno proprio loro, infatti, ad annunciare – e quindi a presentare – i colleghi. L’abbinamento tra Artista “presentatore” e Artista “interprete” è avvenuto quest’oggi nel corso della conferenza stampa tramite sorteggio pubblico.

Ecco, dunque, tutti i big in gara e l’ordine delle esibizioni di questa seconda serata del Festival.

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole (presentato da Ghali) Renga e Nek - Pazzo di te (presentati da La Sad) Alfa - Vai! (presentato da Mr.Rain) Dargen D'Amico - Onda alta (presentato da Diodato) Il Volo – Capolavoro (presentato da Rose Villain) Gazzelle - Tutto qui (presentato dai Bnkr44) Emma – Apnea (presentata dai Santi Francesi) Mahmood - Tuta gold (presentato da Alessandra Amoroso) BigMama - La rabbia non ti basta (presentata da Il Tre) The Kolors - Un ragazzo una ragazza (presentati da Angelina Mango) Geolier - I p' me, tu p' te (presentato da Fiorella Mannoia) Loredana Berté – Pazza (presentata da Sangiovanni) Annalisa – Sinceramente (presentata da Maninni) Irama - Tu no (presentato dai Ricchi e Poveri) Clara - Diamanti grezzi (presentata dai Negramaro)

Prevista, inoltre, anche la consegna del premio alla carriera a Gaetano Castelli (scenografo del Festival).

Gli ospiti e i co-conduttori

Super ospiti della seconda serata John Travolta e Giovanni Allevi che tornerà ad esibirsi dal vivo dopo due anni. Ad affiancare nel ruolo di co-conduttrice l’ormai rodato Amadeus che è giunto alla sua quinta – e probabilmente ultima, almeno per il momento – edizione del Festival, la cantante Giorgia salirà sul palco dell’Ariston anche per festeggiare i 30 anni di E poi, uno dei suoi brani più amati.

Sul palco dell’Ariston, inoltre, salirà anche la Nuova Orchestra Santa Balera, che celebrerà i 70 anni di Romagna mia. E ancora, ospiti anche Leo Gassmann (che presto interpreterà Franco Califano nella fiction in onda su Rai1 domenica 11 febbraio) e il cast della serie dei record Mare Fuori. Infine, all'Ariston arriverà anche Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione di Milano-Cortina 2026, il quale promuoverà i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali che saranno ospitati dall'Italia.

Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo e dalla Costa Smeralda. Anche in questo caso, i protagonisti saranno persone vicine al Festival di Sanremo scelte direttamente del direttore artistico e conduttore Amadeus. Questa sera, infatti, a presenziare dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci sarà Rosa Chemical; Bob Sinclar, invece, si esibirà sulla nave da crociera di Costa Smeralda.

Chi decreterà classifica della seconda serata

Importanti novità anche per tutto ciò che concerne giurie, votazioni e classifiche. A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie. Tuttavia, quest’anno, oltre al tradizionale Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, si aggiunge una Giuria delle Radio, in sostituzione alla Giuria Demoscopica.

Nel corso della seconda serata a votare le 15 canzoni in gara saranno la Giuria delle Radio e il Televoto. Anche in questo caso, verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica.

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Radio2, RaiPlay e in Eurovisione. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Paola e Chiara; i Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras, invece, sono gli inviati speciali. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Festival di Fiorello con VivaRai2...VivaSanremo in diretta dal glass di fronte all’Ariston con la sua compagnia e con Alessia Marcuzzi.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata. Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito.

Insomma, non ci resta altro che attendere l’inizio di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, la cui chiusura è prevista per le 1.40 della notte.