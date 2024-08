Ritorno delle "Nuove proposte" e 24 big in gara: come sarà Sanremo 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti inizia a prendere forma: oggi è stato ufficializzato il regolamento della 75esima edizione della kermesse canora, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Dopo il quinquennio targato Amadeus, si riparte da chi ha già diretto e condotto tre edizioni (dal 2015 al 2017) e non mancano le novità: due le principali, il numero di big in gara e il ritorno delle “Nuove proposte”.

Il regolamento di Sanremo 2025 prevede la presenza di 24 artisti in gara e tra loro non ci saranno i “Giovani”, che torneranno a competere in un concorso ad hoc. Saranno quattro le “Nuove proposte” che si contenderanno il titolo. Ma non è finita qui. Altra importante novità riguarda la serata delle cover, in cui gli artisti in gara saranno chiamati a reinterpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale: a differenza di quanto previsto da Amadeus, le votazioni non influiranno sulla vittoria finale. In altri termini, i voti determineranno solo la cover vincitrice e non avranno influenza sul risultato finale della kermesse. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio.

Nella prima serata si esibiranno i 24 cantanti in gara, votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Durante la seconda e la terza serata si esibiranno 12 Campioni, che saranno votati dal pubblico - attraverso il Televoto - e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %. Per quanto riguarda le “Nuove proposte”, si affronteranno 2 artisti in una prima semifinale, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, determinando così i finalisti.

La quarta serata sarà riservata alle già citate cover e alla finale per la categoria “Nuove proposte”. Le 2 canzoni/artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione. La quinta e ultima serata vedrà protagonisti i 24 artisti in gara, votati dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.

Per quanto concerne le, nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti, esclusa ovviamente la serata cover.