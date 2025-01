Sanremo 2025, ipotesi Gerry Scotti per la prima serata del Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Gerry Scotti a Sanremo 2025? È sempre più insistente l’ipotesi di vedere sul palco dell’Ariston l’amatissimo conduttore di Canale 5. Nelle ultime ore, infatti, Dagospia ha lanciato un’indiscrezione secondo cui “Zio Gerry” affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival della canzone italiana, prevista per martedì 11 febbraio. Se così fosse, la scelta di Carlo Conti sarebbe più che azzeccata, considerando che Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo.

L’annuncio di Carlo Conti

Soltanto pochissimi giorni fa, il 16 gennaio, Carlo Conti al Tg1 aveva svelato i nomi dei numerosissimi conduttori che lo accompagneranno nelle cinque serate sanremesi. Tuttavia, era rimasto un punto interrogativo per la prima serata. Così, ad affiancare il conduttore nella seconda serata saranno: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Tris di donne per la terza serata, con Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. E ancora, Mahmood e Geppi Cucciari per la quarta serata, fino alla co-conduzione di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan per la quinta e ultima serata.

L'ipotesi Gerry Scotti

Insomma, un cast ricchissimo che ha sorpreso positivamente il pubblico. Ma a questo punto, la domanda è una: chi affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival? Ebbene, in queste ultime, ore Dagospia lancia l’indiscrezione: “Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a “Sanremo 2025”. È Gerry Scotti la prima carta coperta di Carlo Conti: il volto di canale 5 sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio”.

Un’ipotesi che si fa ancora più insistente stando alle parole di Carlo Conti nel momento dell’annuncio dei co-conduttori al Tg1, quando – a proposito della prima serata – ha commentato: “La prima sera ci saranno 30 cantanti in gara, quindi sarà una serata, quella di martedì 11, molto istituzionale. Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. Non posso dire ancora chi sono, sto cercando di convincerli...”.

Così, se in un primo momento, l’ipotesi più gettonata era quella die Giorgio Panariello, da sempre legati a Carlo Conti umanamente e professionalmente, adesso tutto lascerebbe pensare a Gerry Scotti. Dunque, non rimane altro che capire se l’amatissimo “Zio Gerry” calcherà il palco dell’Ariston in qualità di co-conduttore e, soprattutto, chi andrà a completare il trio?