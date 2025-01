Sanremo 2025, svelato il primo super ospite del Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. Il Festival di Sanremo è sempre più vicino e Carlo Conti, nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio, ha fatto un nuovo annuncio al Tg1 delle 20. Dopo aver svelato i 30 cantanti big in gara e dopo la rivelazione dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston per le cinque serate della kermesse sanremese, è tempo di annunciare il primo super ospite.

L’annuncio di Carlo Conti

A gran sorpresa, il primo super ospite di questa edizione di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, sarà Jovanotti. Il cantante si esibirà durante la prima serata del Festival: “Il primo super ospite al Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, sarà Jovanotti, il grande Jovanotti”, ha detto Carlo Conti, in diretta al TG1. È a questo punto che è partito il collegamento con il cantante che ha subito ironizzato: “Ho appreso da poco la notizia di essere stato invitato al Festival di Castrocaro. Siamo qui per le prove del mio tour e siamo proprio a Castrocaro dove Carlo Conti condurrà il Festival di Castrocaro e io sarò ospite”. Continuando la gag, Conti ha ribattuto: “Io sarò a Sanremo”. Dunque, Jovanotti ha concluso: “Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell'invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì”.

I co-conduttori di Sanremo

Soltanto pochissimi giorni fa, il 16 gennaio, Carlo Conti al Tg1 aveva svelato i nomi dei numerosissimi co-conduttori che lo accompagneranno nelle cinque serate sanremesi. Tuttavia, era rimasto un punto interrogativo per la prima serata. Così, ad affiancare il conduttore nella seconda serata saranno: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Tris di donne per la terza serata, con Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. E ancora, Mahmood e Geppi Cucciari per la quarta serata, fino alla co-conduzione di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan per la quinta e ultima serata.

A proposito della prima serata, il direttore artistico della kermesse aveva spiegato: “La prima sera ci saranno 30 cantanti in gara, quindi sarà una serata, quella di martedì 11, molto istituzionale. Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. Non posso dire ancora chi sono, sto cercando di convincerli...”.

Così, in un primo momento, l’ipotesi più gettonata era quella di, da sempre legati a Carlo Conti umanamente e professionalmente. Adesso, invece, l’annuncio ufficiale: Jovanotti sarà il primo super ospite al teatro dell’Ariston l’11 febbraio.