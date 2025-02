Sanremo 2025, tutto quello che è successo durante le prove

Manca ormai davvero pochissimo all'inizio della 75a edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, infatti, su Rai 1 debutterà la kermesse canora condotta da Carlo Conti che, già da settimane, deve fare i conti con artisti che si sono ritirati - il caso Emis Killa -, cantanti in "guerra tra loro" - Fedez e Tony Effe - e il gossip che ruota intorno alla coppia dei Ferragnez dopo che Fabrizio Corona, nel suo programma Falsissimo, ha rivelato alcuni possibili adulteri e tradimenti che hanno attirato l'attenzione del pubblico più di quanto non abbiano fatto le canzoni scelte per competere sul palco dell'Ariston. Carlo Conti, che ai microfoni di Alessandro Cattelan e del suo Supernova, aveva dichiarato di volere un festival tranquillo e senza drammi, è già stato costretto a fare i conti con il "dietro le quinte" dell'evento musicale più seguito in Italia. Come se tutto ciò non bastasse, molte altre cose sono successe durante le prove generali, alla vigilia del debutto.

Gli infortuni durante le prove

Nella saga di Harry Potter c'è una citazione alquanto famosa che recita: "alle scale piace cambiare". E, in effetti, la scenografia di quest'anno, curata da Riccardo Bocchini, prevede una scalinata capace di cambiare, con ogni gradino configurato per muoversi autonomamente per ottenere ben 12 risultati diversi. Al Teatro Ariston, dunque, alle scale non solo "piace cambiare", ma sembrano soprattutto essere maledette, dal momento che l'iconica scalinata che conduce al palcoscenico sembrerebbe essere stata nefasta per due artisti in gara. La prima ad essersi fatta male a Sanremo è stata Francesca Michelin, che secondo la scaletta ufficiale questa sera canterà per penultima. La cantante è caduta, ritrovandosi con una storta alla caviglia che l'ha costretta a usare le stampelle per non affaticare il piede in vista della serata che l'attende. Lei stessa, comunque, ha scherzato sull'accaduto, scrivendo sui suoi social: "Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell'Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!" Il secondo a farsi male è stato Kekko Silvestre, leader dei Modà, che questa sera gareggeranno con il numero 20. Il cantante, che ha saltato anche il Green Carpet, ha ottenuto una contusione al torace. In realtà è stato proprio lo scenografo dell'Ariston a spiegare, in un'intervista con Io Donna, come sono andate davvero le cose, sottolineando che la Michielin è caduta da un gradino della platea, mentre Kekko dei Modà da una scala fuori al suo camerino. "Non è colpa della scala," ha detto Bocchini. " La Clerici l'ha provata ed è perfetta." Alessandro Cattelan, che questa sera inizierà la sua avventura come conduttore del Dopofestival, durante la conferenza stampa ha scherzato su quanto avvenuto, paragonando il Festival di Sanremo a Squid Game, nota e violentissima serie coreana disponibile su Netflix. " Si sono già fatti male Kekko dei Modà e Francesca Michielin ." Ha detto il conduttore. " Quest'anno il festival di Sanremo ha una scenografia con delle scale particolarmente ripide, per aumentare il quoziente di difficoltà. Le scale sono trasparenti e qualcuno è già inciampato. Quest'anno non è Sanremo, ma Squid Game ." In effetti, nella prima stagione di Squid Game c'era proprio un gioco mortale che costringeva i concorrenti a camminare su un pavimento trasparente.

Le canzoni e la stampa

Durante le prove generali è stato permesso alla stampa di partecipare e di vedere per la prima volta i cantanti in gara sul palco dell'Ariston. Giorgia continua ad essere la favorita, con un brano che non ha bisogno di autotune e che è capace di emozionare. Così come ha emozionato Simone Cristicchi, con una canzone dedicata alla mamma che ha fatto commuovere praticamente tutta la platea - come aveva già fatto con Gabriele Corsi, quando il presentatore è scoppiato a piangere mentre presentava l'artista. A sorpresa anche Fedez è stato accolto con grandi applausi, dando sollievo al rapper che in queste settimane è alle prese con il crollo della sua reputazione, che secondo alcuni potrebbe anche costargli qualche posizione in classifica. Marcella Bella si è presentata sul palco con un corpo di ballo pronto ad accompagnare la sua esibizione, mentre Achille Lauro continua con la costruzione del suo "personaggio romantico", sempre pilù lontano dagli eccessi delle sue trascorse partecipazioni. Proprio questo suo lato più malinconico - lanciato con il brano Amore disperato - potrebbe portarlo in cima alla classifica. La sorpresa, però, sembra essere stato Tony Effe: famoso per i suoi eccessi e per il suo stile senza freni, il rapper si è presentato in modo composto e controllato. Il pubblico di giornalisti sembra aver apprezzato molto questa sua versione, rispetto a quella normale del trapper.

L'intervento di Gerry Scotti

Come riporta adnkronos, durante le prove c'è stato anche tempo per Gerry Scotti per alleggerire l'atmosfera e la tensione. Il presentatore, infatti, è salito a sua volta sul palco dell'Ariston e ha scelto di intrattenere i giornalisti presenti intonando il brano Knockin' on Heaven's Door, la famosissima canzone firmata da Bob Dylan. La sua voce è stata accompagnata dall'orchestra presente, in un momento che è stato di allegria e condivisione. Gerry Scotti non ha osato addentrarsi nel brano iconico oltre il suo ritornello, cantando insieme alla platea che gli è andata dietro più che volentieri.

se poi vinco Sanremo è un casino

Alla fine di questa esibizione improvvisata, poi, Gerry Scotti ha voluto dedicarla a Carlo Conti, probabilmente perché sa il peso che l'amico deve portare sulle spalle in quella che, sui social, è già stata definita la Settimana Santa. Poi, però, Gerry Scotti è tornato ai suoi toni naturalmente scherzosi, spiegando di cantare solo il ritornello della canzone perché "". Applausi per lui.