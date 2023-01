Sanremo, Amadeus annuncia i Maneskin: "Il Festival è legato a loro"

Ancora una volta i Maneskin saranno sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Ad annunciarlo è stato Amadeus che, in collegamento con Tg1 delle 20, ha confermato la loro presenza al festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio. Insieme al conduttore e al direttore artistico, nello studio del Tg1, c'erano anche tre dei quattro componenti della band. Mancava Ethan, il batterista, a causa di un malanno di stagione. L'ospitata al Tg1 e l'annuncio arrivano a poche ore dal finto matrimonio celebrato a Roma nel giorno dell'uscita del disco Rush. È molto probabile che per i Maneskin il palco di Sanremo sia l'occasione per promuovere il nuovo album e, di conseguenza, il singolo Gossip, ormai da giorni in rotazione in tutte le radio.

" Non vediamo l'ora di tornare a Sanremo. Ci speravamo, per noi è sempre un onore ", ha dichiarato Damiano David ai microfoni del Tg1. Gli ha fatto eco Amadeus: " Li invito ogni anno a prescindere, perché Sanremo è fortemente legato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin ". Il direttore artistico ha spiegato di aver dedicato a loro la serata del giovedì " anche perché fino al giorno prima sono negli Stati Uniti, vengono appositamente per Sanremo. Vedrete cosa accadrà con i Maneskin, sarà energia allo stato puro ".

Forte di 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d'oro, la band è nominata ai Grammy Awards 2023, che sono in programma il 5 febbraio a Los Angeles, nella categoria Best New Artist, dopo aver chiuso il 2022 con grandi successi. Sono stati nominati Favorite Rock Song agli American Music Awards con "Beggin'" e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di "I wanna be your slave".