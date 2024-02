Sanremo, ultima serata. L'ordine di uscita, gli ospiti, Fiorello: "Il ballo del qua qua? Lo rifarei"

La serata dedicata alle cover di Sanremo 2024 ha regalato grandi emozioni ma anche vibranti polemiche. Dopo il Travolta-gate - anche se Fiorello ha ribadito tranquillamente che rifarebbe il "Ballo del qua qua" - la bordata di fischi per la vittoria di Geolier con il medley “Strade – 7 e mezzo” cantato con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. L'Ariston non ha nascosto il suo disappunto per il verdetto, con il pubblico stregato dall'omaggio di Angelina Mango al padre con "La rondine". Una reazione, quella del pubblico presente a teatro, stigmatizzata da Amadeus in conferenza stampa: "Mi è dispiaciuto. È un talento, è stato votato. Li ho trovati ingiusti, perché ha portato la sua musica sul palco" . C'è persino chi ha parlato di fazione anti-Napoli sul web, Amadeus ha tagliato corto: "Non ho letto mai un commento sui social. Fa parte del meccanismo dei social. Ora c’è la fazione di quelli contro Napoli o a favore di Napoli, ma Geolier se ne deve fregare, deve andare avanti" .

Amadeus: "Orgoglioso del lavoro fatto a Sanremo"

Come anticipato nelle ultime settimane, questa sarà l’ultima edizione – al momento – curata da Amadeus. Non sono previsti ripensamenti nemmeno dopo gli straordinari risultati di ascolto - "No no, grazie" la risposta a un giornalista che lo invita a continuare perché come richiesto "dal popolo" - il lavoro fatto è più che soddisfacente: “I Sanremo che ho fatto sono tutti speciali, mi sono commosso vedendo le persone in platea nel Sanremo della rinascita dopo la pandemia. E anche dopo, quando siamo tornati alla normalità. E quest’anno per l’affetto del pubblico” .

"Sono felicissimo di questi cinque anni passati con Fiorello, che è mio fratello. Non avrei mai potuto fare un Sanremo senza di lui" , l'omaggio di Amadeus all'amico di una vita. Il direttore artistico della kermesse ha elogiato la sua imprevedibilità e la cura che ha per ogni dettaglio, emblematici i risultati clamorosi. Poi uno sguardo sul quinquennio: "Uno dei miei più grandi motivi di orgoglio è aver portato così tanti giovani al Festival. Era il mio obiettivo quando mi hanno chiamato per il mio primo: avendo potuto farne cinque, questo percorso si è compiuto" .

Fiorello torna co-conduttore

Protagonista in queste serate - o meglio nottate - con "Viva Sanremo", Fiorello tornerà sul palco del Teatro Ariston in qualità di co-conduttore. "Sono felice di aver preso parte a queste 5 edizioni, in cui abbiamo fatto un varietà, oltre al Festival. Credo ci divertiremo molto, stasera. Per la prima volta ci saranno in platea le mie figlie, tutte e due, e mia moglie, per la prima volta" , le sue parole in conferenza stampa. Poi una battuta sull'ormai nota a tutti gag del "Ballo del qua qua" con John Travolta e relative polemiche: "Ma se i risultati sono questi, io il Ballo del qua qua lo rifarei, tutta la vita..." .

L'emozione di Roberto Bolle

Roberto Bolle sarà tra i grandi protagonisti della quinta e ultima serata di questo Sanremo 2024. L’emozione per il ritorno sul palco del Teatro Ariston è tanta: “Ci sono già stato due volte, ma quando Amadeus mi ha chiamato per partecipare a questa edizione sono stato super felice. Ho detto subito di sì” . Il ballerino staserà portare un brano iconico della danza del Novecento che non è mai stato fatto sulla televisione italiana, ma presto – il 29 aprile – sarà nuovamente su Rai 1 con lo spettacolo “W la danza”. Non sono mancati i siparietti con Fiorello: "Se faremo fare il 'Ballo del qua qua' a Roberto Bolle? Noi siamo esperti di musica… ", le parole dello showman siciliano. Con ironia e con un chiaro riferimento al Travolta-gate, ha poi esclamato: "Una cosa solo voglio chiederti: hai delle sneakers?" .

La soddisfazione dei vertici Rai

I vertici Rai hanno ribadito la loro soddisfazione per i numeri di questo Festival di Sanremo. Per l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi la quarta serata della kermesse è stata una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre: "Ed è la dimostrazione che questo quinto Festival firmato Amadeus è capace di parlare a tutti, di abbattere barriere generazionali, di farsi portatore di messaggi universali e di rappresentare il più alto livello artistico italiano. Di essere, insomma, vero Servizio Pubblico e i milioni di italiani davanti agli schermi sono la più chiara dimostrazione di una Rai di nuovo protagonista" .

Gli ospiti

Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo troviamo Roberto Bolle, reduce dalle celebrazioni per i 25 anni di presenze al Covent Garden di Londra, ma non solo. Presenti anche Luca Argentero, Gigliola Cinquetti (eseguirà la sua “Non ho l’età”) ed è previsto un momento dedicato ai settant’anni della televisione e ai 100 della radio Rai. Ospiti “extra” Tedua sulla crociera e Tananai a Piazza Colombo.

L'ordine di esibizione

Questo l'ordine di uscita della serata finale del Festival di Sanremo 2024:

Renga e Nek

BigMama

Gazzelle

Dargen D’Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr Rain

Fred de Palma

Sangiovanni

Clara

Bnkr44

Rose Villain