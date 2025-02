Conti prepara il finale di Sanremo: "Mai avuto pressioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande soddisfazione in casa Rai per i dati record registrati dalla quarta serata del Festival di Sanremo. Un successo raggiunto senza scandali, a differenza di quanto accaduto nell'era Amadeus. "Ho cercato di fare un festival come gli altri tre, per me la Rai è sempre quella" il commento di Carlo Conti nella conferenza stampa a poche ore dalla finalissima: "Io faccio il giullare, l'intrattenimento, non ho avuto mai pressioni o indicazioni di come fare il Festival. É il Festival della canzone italiana". Passando poi alla finalissima, c'è grande attesa per scoprire chi si aggiudicherà il premio sanremese, anche Conti non ha nascosto la sua curiosità: "Sono molto curioso di sapere chi ha vinto, c'è molta indecisione sul verdetto finale. Lo scoprirò assieme a voi quando aprirò la busta".

Torna Mahmood, niente Pieraccioni-Panariello

Incalzato dai giornalisti, Conti ha parlato dei possibili ospiti della finale di Sanremo, smentendo con ironia la presenza degli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: "Giorgio è a Sanremo, ma resterà in hotel a fare il babysitter a mio figlio. Leonardo? Ci vedremo lunedì per festeggiare il suo compleanno". Il conduttore ha rivelato il ritorno sul palco dell'Ariston di Bianca Balti - "consegnerà i premi che saranno assegnati" - e di Mahmood, che canterà in anteprima il nuovo singolo "Sottomarini". Tra i protagonisti ci sarà anche Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera: "Venditti questa sera canterà Amici mai e Ricordati di me. Antonello riceverà il premio alla carriera perché è un grandissimo cantautore, indipendentemente dal fatto che sia venuto o meno al festival in passato".

Cattelan: "Presentare Sanremo? Sarebbe una medaglia"

"Come sto? Distrutto" l'esordio in conferenza stampa di Alessandro Cattelan, uno dei due co-conduttori della serata finale. Una prima volta per lui, reduce dall'esperienza al "DopoFestival": "Tra una cosa e l'altra, con l'adrenalina post trasmissione, abbiamo finito sempre alle 4. Ma ero preparato, è successo tutto quello che mia aveva preannunciato Carlo. A Sanremo non c'ero mai stato, è una settimana di follia, ma bella. Il fatto poi che sia andato tutto bene ti da carbone per avere energia". Non è mancata una battuta sull'ipotesi di condurre il Festival in futuro: "Per ognuno di noi presentare Sanremo una bella medaglia ma non è la cosa che ti spinge ad alzarti la mattina, se succederà benissimo altrimenti si continua a lavorare. Quest'anno ero concentrato più sul Dopofestival che sulla serata di stasera, oggi è come la discussione finale della tesi".

Poi Cattelan si è soffermato sulle polemiche legate alla versione rivisitata di "Montagne Verdi" parlando dei napoletani a Roccaraso: "Lo rifarei, perché è quello che abbiamo fatto in queste serate, modificare le canzoni del festival legandole ad agganci di attualità". Il conduttore ha poi concluso citando il comico americano Ricky Gervais: "Lui dice che spesso si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio, qui il bersaglio era il fatto che basta un post di un'influencer a scatenare pulmann che invadono una cittadina".

Marcuzzi: "Felice di essere qui"

La seconda co-conduttrice della serata finale sarà Alessia Marcuzzi. "Io non l'ho mai veramente sognato il palco dell'Ariston" le parole della showgirl: "Sono felicissima, ma a casa avevo una squadra di amici e familiari pronti, con bigliettini, le classifiche, tipo fiori frutta e città.

Un po' perché per anni ho fatto le piazze, e l'Ariston è un luogo chiuso e crea ansia. Vorrà dire che mi porterò un po' di casa qui". Poi la rivelazione sulla proposta di Conti: "Quando mi ha chiamato mi ha detto 'ti va di fare una festa?'"