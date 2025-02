Ironia sui napoletani a Roccaraso, Rocco Hunt contro il DopoFestival: ecco cos’è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia il caso Roccaraso anche al Festival di Sanremo, anzi per la precisione al DopoFestival. Durante il programma condotto da Alessandro Cattelan è stata cantata una versione rivisitata di "Montagne verdi" di Marcella Bella, diventata "Montagne bianche". per ironizzare sull'invasione dei napoletani nella celebre località sciistica in provincia dell'Aquila, chiamati a raccolta alcune settimane fa dalla tiktoker Rita De Crescenzo. Per dare un'idea: nel weekend del 18 e 19 gennaio sono giunti inattesi 260 autobus dalla Campania, che hanno scaricato circa 10 mila turisti, con il blocco della viabilità. Tra gli ospiti anche Rocco Hunt, protagonista della kermesse canora, che però non è sembrato molto divertito dallo sfottò. Anzi.

Sui social si è scatenato un grande dibattito sul testo suonato, che è il seguente: "Mi ricordo montagne bianche, ma il Trentino è così distante che da Napoli ci vuole un giorno, mille euro andata e ritorno, poi un giorno TikTok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare finalmente potrò sciare. Cento pullman sulla statale non c'è posto per parcheggiare, e la neve ormai si è sciolta, torneremo un'altra volta. A Roccaraso ogni fine settimana andrò... Per un panino tre ore in fila resterò e lo slittino perderò... Io lalà io lalà io lalà Roccaraso... Tenera, piccola, devastata così". Inaccettabile secondo molti campani.

E Rocco Hunt? Il cantante salernitano è intervenuto sui social network per parlare della sua reazione. Molti fan infatti non avevano compreso e vedendolo scuro in volto si erano preoccupati: "Ragazzi molti mi avete chiesto il perché di questa espressione. Vi volevo tranquillizzare: sto vivendo questo Festival alla grande… Però devo ammettere che sono rimasto spiazzato. Anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere. State sereni, sono carico, domani ci aspetta una grande serata insieme al mio amico Clementino. Spaccam' tutt' cose".

Nelle scorse ore ad alimentare il dibattito è intervenuto anche Giuseppe Cruciani nel consueto appuntamento su Radio 24 con "La Zanzara": “I napoletani si sono indispettiti

per una parodia andata in onda ieri al dopo festival su Roccaraso. Una parodia a mio avviso straordinaria in cui hanno preso per il culo l’invasione di Roccaraso. Non ci rompete i coglioni con il solito vittimismo!”.