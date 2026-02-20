Sanremo d’antan

Allora, lo sappiamo, la settimana prossima farete già una indigestione di canzoni, canzonette, sketch, polemiche, ospitate di personaggi di tutti i tipi. Però se proprio non potete attendere fino a martedì quando si darà il via all'edizione 2026 e se siete proprio, ma proprio, appassionati di tutto ciò che gravita attorno al Festival più importante della tv, ecco che da oggi RaiPlay, attingendo dall'immenso repertorio di Rai Teche, vi propone l'antologia Linea a Sanremo.

Collegandovi alla piattaforma della tv pubblica vi potrete fare una scorpacciata di retroscena, pronostici, curiosità, incursioni nel «dietro le quinte» delle edizioni passate del Festival. E, grazie all'opera di digitalizzazione, ascoltare o riascoltare le voci di molti artisti che hanno lasciato un ricordo indelebile: da Domenico Modugno ad Adriano Celentano a Claudio Villa ad Ornella Vanoni. Nei servizi presentati non manca un occhio ai cambiamenti di costume, al gossip e le tante inevitabile polemica.

Curiosa l'intervista in coppia di Piero Angela e Giorgio Gaber ai partecipanti dell'edizione del 1968 vinta da Sergio Endrigo e Roberto Carlos in un lungo collegamento in diretta con Sanremo. Non può mancare Vincenzo Mollica, vero e proprio decano del Festival: selezionata l'edizione del 1987 vinta Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi.