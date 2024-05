Sarah sorprende tutti, Mida "meno fortunato" : le pagelle di Amici

Si sono ufficialmente spenti i riflettori sulla 23esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. A trionfare è stata l’allieva di Lorella Cuccarini, Sarah Toscano; invece, per la categoria ballo, l'allieva di Alessandra Celentano, Marisol. A contendersi la finale, i due ballerini Dustin e Marisol e i quattro cantanti Holden, Sarah, Mida e Petit. I sei allievi si sono affrontati in varie manche e a decretare il vincitore è stato il pubblico attraverso il televoto; a differenza di quanto visto fino ad ora, infatti, i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno vissuto la finale da “spettatori”.

Ecco le pagelle della finale

Dustin: voto 10

Sempre una conferma. Anche nella finale Dustin non poteva che incantare tutti. Apre la sua ultima serata, con un passo a due insieme ad Elena in cui le emozioni hanno avuto la meglio. Nell’esibizione successiva, le parole d’ordine sono state forza e potenza. C’è poco da dire: ormai Dustin è un ballerino a 360 gradi e siamo sicuri che ne sentiremo parlare a lungo. È proprio a lui, infatti, che sono arrivate ben tre proposte lavorative: un contratto da parte di una compagnia americana, l’opportunità di prendere parte al musical Tarzan e un contratto con una compagnia della Florida. Ad maiora.

Marisol: voto 10

Ed è subito Broadway. Nella sua prima esibizione si prende totalmente la scena con un pezzo in cui a dominare è stato il suo carisma, oltre che le sue grandi qualità tecniche. Anche in Freedom, insieme a Giulia e Isobel, ha riconfermato la sua versatilità, portando sul palco una performance che ha lasciato tutti di stucco. Anche su Marisol, come per Dustin non ci sono dubbi sul suo futuro da ballerina e per lei è arrivata anche una borsa di studio che la porterà dritta a New York. È proprio lei ad accedere alla finalissima contro Sarah e ad aggiudicarsi la vittoria del circuito del ballo.

Petit: voto 9

Anche Petit ha aperto la serata cantando il suo ultimo inedito, Mammamì che ha già conquistato tutti e ha il sapore di una hit estiva da canticchiare sotto l’ombrellone. Nel secondo pezzo ha giocato in caso, cantando O’ Sarracino. Che dire i dubbi sulla qualità della sua esibizione erano pari a zero; d’altronde, il pezzo per lui è stato azzeccato e l’arrangiamento la ciliegina sulla torta. Con Tornerai, il suo inedito, è subito magia e l’interpretazione di Petit è la vera chiave del suo successo. Non è riuscito ad accedere allo scontro finale, ma il giovane cantante farà strada ne siamo sicuri.

Holden: voto 9

Randagi è l’inedito con cui Holden ha aperto la sua finale. Anche in questo caso, il brano ha il sapore di una hit che ci terrà compagnia per tanto tempo. Si salva al primo scontro e propone un brano in inglese (in cui ha spesso di mostrato di saper fare ben) di Lewis Capaldi e, ancora una volta, ha colpito con la sua voce davvero intensa. Tuttavia, è stato il secondo eliminato dalla finalissima, ma non importa perché siamo sicuri che il suo successo è già assicurato.

Sarah: voto 10

È proprio lei ad aprire la serata con il suo ultimo singolo, Sexy magica, il brano che le si cuce perfettamente addosso e che si sposa con il suo stile. Superato il primo scontro, la vediamo interpretare un secondo brano in inglese, When I Was Your Man, dove ha incantato tutti con la sua meravigliosa voce. Poi, la sentiamo con un brano in italiano MALAVITA che dimostra la sua versatilità, prima di far cantare al pubblico il suo singolo, Mappamondo. Sarah è l'emblema di cosa significhi fare Amici ed è per questo che alla fine ha trionfato, senza dubbio, alcuno proprio lei.

Mida: voto 8

Una sola esibizione per il nostro Mida che ha aperto (e chiuso) la sua finale cantando Que Pasa. Purtroppo, non gli è bastato a salvarsi per proseguire la sua corsa e potere alzare la coppa al cielo, ma ha comunque fatto spettinare tutto il pubblico. D’altronde si sa, il pezzo forte di Mida sono i suoi inediti e siamo sicuri che farà molta strada. Non a caso, prima di salutare il palco del serale, il pubblico in studio si è scatenato a cantare il suo primo singolo all’interno della scuola, Rosso Fuoco.

Insomma, nella serata di ieri sera hanno veramente dominato l’emozione e il talento che hanno messo degnamente la parola fine ad un’avventura iniziata nove mesi fa.