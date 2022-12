“Sdraiati o seduti?”. Ancora una gag hot di Corona con la Berlinguer

Ennesima gag a doppio senso a Catabianca per Mauro Corona, lo scrittore scalatore, unico a potersi permettere certe confidenze in tv con Bianca Berlinguer, da lui amichevolmente soprannominata "Bianchina". I due hanno sempre avuto un ottimo feeling e la giornalista sembra fare molte concessioni a Corona, come testimoniano gli scambi tra i due, che spesso sfociano anche nelle tinte pseudo-hot. Un esempio di questo feeling lo si è avuto proprio nella puntata andata in onda ieri, in cui Mauro Corona si è lasciato andare a qualche libertà di troppo, che hanno ricevuto solamente bonarie sgridate da parte della conduttrice.

Giocando con Bianca Berlinguer, che spesso stuzzica lo scrittore sulla sua scarsa attitudine a lasciare le sue amate montagne di Erto, davanti all'ennesima provocazione della conduttrice Mauro Corona non si è trattenuto. La conduttrice da diverse puntate minaccia lo scrittore di una qualche conseguenza se lui, alla ripresa della trasmissione il prossimo 10 gennaio, non si farà trovare in studio a Roma. Da diversi anni, infatti, Bianca Berlinguer invita inutilmente lo scrittore nella Capitale, dove Mauro Corona non sembra intenzionato ad andare, preferendo fare i collegamenti dalla sua casa di Erto. Ancora una volta, Bianca Berlinguer ha spinto su questo tasto ed è arrivata pronta la risposta di Mauro Corona: " Ma saremo sdraiati o seduti? ".