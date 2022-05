"La farei ridere in altre pratiche...". Mauro Corona imbarazza ancora la Berlinguer

Bianca Berlinguer in apertura dell'ultima puntata di Cartabianca ha fatto subito capire, senza troppe mezze misure, che non sarebbe stata una puntata semplice per lei. Non l'ha detto esplicitamente, ma il riferimento alle polemiche della settimana è più che evidente nelle sue parole. Le voci che vogliono una chiusura di Cartabianca e, soprattutto, l'allontanamento di Bianca Berlinguer da Rai3 devono aver ovviamente infastidito la conduttrice, che ha esordito con un certo fastidio la puntata in compagnia di Mauro Corona. Lo scrittore e scalatore è l'unico ospite della Berlinguer in grado di strappare un sorriso alla conduttrice ed è anche l'unico che ha una discreta libertà di parola su quasi tutti gli argomenti, anche su quelli più personali, sui quali non esita a lanciare spesso frecciatine, il più delle volte a doppio senso.

La conduttrice ha esordito con una bella dichiarazione nei confronti di Mauro Corona, dicendo che lui è in grado di farla ridere. Il filosofo ha colto la palla al balzo per scherzare con la conduttrice e la battuta successiva non poteva che essere a doppio senso, visto che a Corona piace molto scherzare in questo modo con la sua "Bianchina". Con un sorriso sornione di chi sa che sta per farla grossa e potrebbe ricevere una sonora sgridata, Mauro Corona è entrato in tackle su Bianca Berlinguer: " Il mio problema è che la farei ridere anche in certe pratiche ".