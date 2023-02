“Se mi mandano via me ne vado”. Amadeus entra a gamba tesa nelle polemiche

In conferenza stampa post Sanremo si torna sulle polemiche che hanno animato l'ultima edizione. " Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare ", ha detto Amadeus. Il conduttore e direttore artistico si è posto in una situazione di forza davanti alle polemiche, nessuna delle quali, però, lo ha coinvolto in prima persona. Tuttavia, Amadeus ci ha tenuto a sottolineare di sentirsi invincibile e fondamentale, o quasi: " Se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, bisogna sbagliare con le proprie idee ".

Rispondendo a una domanda sui suoi momenti da ricordare del Festival, Amadeus ha aggiunto: " La fotografia più bella del Festival me l'ha data questa città: un fiume di persone dai 5 agli 80 anni. La condivisione di questo pubblico mi fa capire che la forza della gente zittisce qualsiasi polemica ". Quindi ha aggiunto: " Di questo Festival mi porto dietro parecchie cose. La prima immagine è la presenza del presidente Mattarella: il selfie pochi minuti prima di iniziare è un'immagine che non dimenticherò più. La scala quando siamo entrati, Roberto Benigni. E la libertà che hanno avuto gli artisti di esprimersi ".