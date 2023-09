"Se succede...". Amadeus e Scotti insieme, la foto scatena il tam-tam su Sanremo

A solleticare la fantasia e gli auspici dei fan sono bastati alcuni scatti pubblicati sui social. Una manciata di istantanee che ritraevano Amadeus e Gerry Scotti attovagliati a colazione in un hotel romano. Incontro causale, a quanto si apprende, ma poco importa: in molti hanno intepretato quel faccia a faccia come il possibile preludio a una collaborazione televisiva tra i due popolari volti del piccolo schermo nostrano. E il pensiero è andato subito al prossimo festival di Sanremo, guidato ancora una volta dal conduttore e direttore artistico ravennate. "Non succede, ma se succede...", ha subito commentato qualcuno sui social, alludendo all'eventuale presenza di Scotti all'Ariston accanto al rodatissimo padrone di casa.

Certo, la sola ipotesi alletta e non poco: i presentatori in questione sono infatti tra i più amati dal pubblico televisivo e rappresentano due pilastri della conduzione e dell'intrattenimento, rispettivamente in Rai e Mediaset. Vederli accanto al Festival sarebbe un evento di richiamo per gli appassionati della kermesse canora. Già in passato, del resto, Scotti aveva confidato di essere stato invitato a Sanremo ma di aver dovuto rinunciare a malincuore per motivi professionali. In molti ora si augurano che quella serie di scatti sia foriera di una nuova occasione sanremese per Gerry, nel frattempo arrivato a Roma per le registrazioni di Tu si que vales. L'incontro tra i due conduttore, infatti, è avvenuto proprio nella Capitale, nell'albergo dove anche Amadeus alloggia durante la realizzazione di Affari tuoi.

Il faccia a faccia, insomma, sarebbe stato abbastanza improvvisato. "Eh, niente…ci hanno beccati!", aveva scritto scherzosamente Scotti sui social, a commento di un particolare scatto in cui i due presentatori si fingono sorpresi e stupiti dalla fotocamera che li immortalava assieme. E ancora, lo stesso conduttore Mediaset ha ironizzato: "E adesso chi lo dice a Giovanna?", alludendo alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. A pochi minuti dalla pubblicazione di quegli scatti in rete, i fan si sono letteralmente scatenati, riempiendo di commenti entusiastici le bacheche social dei due volti televisivi.

"Fateci sognare...", ha scritto un commentatore. E un altro: "Il palco dell’Ariston attende una coppia super come questa". "Zio Gerry a Sanremo?", ha domandato un commentatore, esprimendo al contempo un auspicio. Troppo presto, in ogni caso, per dare una risposta a quella domanda. Amadeus sta lavorando al Festival 2024 ma le anticipazioni trapelate, per il momento, sono davvero poche. Si sa ad esempio che nelle serate del mercoledì e del giovedì i big si presteranno al ruolo di "valletti". Nessuno spoiler però sui possibili co-conduttori della kermesse, né tantomeno sui cantanti in gara.