Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Amici di Maria De Filippi sta per tornare con la settima puntata. Nella giornata di giovedì 6 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano del talent, che andrà in onda domani, domenica 9 novembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la settima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso dei giovani talenti. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Valentina, allieva di Rudy Zerbi, seguita da Angie, Gard, Riccardo, Plasma. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Michele e Michelle. In fondo alla classifica troviamo, invece, Opi (allievo di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Alex, Maria Rosaria, Alessio. Il terzultimo e penultimo posto vedrebbero Pierpaolo e Anna e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Paola, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per gli allievi in sfida dalla scorsa puntata; Maria Rosaria e Flavia hanno trionfato contro i loro sfidanti e, per questo, per il momento, possono rimanere nella scuola. La settima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Paola e Opi – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Michelle e il ballerino Pierpaolo.

Gli ospiti della settima puntata

Ospite d’eccezione della settima puntata del pomeridiano

. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il canto) ei (per il ballo).