Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la decima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 27 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 30 novembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la decima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Valentina, allieva di Rudy Zerbi, seguita da Riccardo, Plasma, Opi, Gard. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Flavia e Angie. In fondo alla classifica troviamo, invece, Michele (allievo di Lorella Cuccarini).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Pierpaolo, Alex e Maria Rosaria. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Alessio e Paola e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Anna, la ballerina di Veronica Peparini. I nuovi arrivati Elena e Lorenzo, invece, non hanno preso parte alla gara.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per Emiliano che ha trionfato dopo essere andato in sfida la scorsa puntata per la sua posizione in classifica. La decima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Michele e Anna – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Angie – mandata in sfida dai professori di canto perché gli allievi non avevano raggiunto un accordo - e Alessio.

Gli ospiti della decima puntata

Ospite d’eccezione della decima puntata del pomeridiano, Donatella Rettore

