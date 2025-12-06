Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Manca sempre meno all’undicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 4 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 7 dicembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere l’undicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Lorenzo, nuovo allievo di Lorella Cuccarini, seguito da Riccardo e Valentina (a pari merito), Angie, Opi, Gard. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivate Flavia ed Elena. In fondo alla classifica troviamo, invece, Plasma (allievo di Rudy Zerbi).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Alessio (allievo di Emanuel Lo); subito dopo di lui, Emiliano, Maria Rosaria, Alex e Paola. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Anna e Giorgia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Pierpaolo, il ballerino di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per Alessio che ha trionfato dopo essere andato in sfida la scorsa puntata per la sua posizione in classifica. Per quanto riguarda Michele, invece, il professore Zerbi ha deciso di annullare la sfida contro Caterina; l’insegnante ha, infatti, riconosciuto il miglioramento dell’allievo di Lorella e ha scelto Caterina come sua allieva dopo aver ricevuto il sì da tutti i professori.

L’undicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Plasma e Pierpaolo – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Flavia e la ballerina Giorgia.

Gli ospiti dell’undicesima puntata

Ospite d’eccezione dell’undicesima puntata del pomeridiano, Alberto . Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche Cristiano Malgioglio (per il canto), Anbeta, Francesca Tocca e Kledi (per il ballo).