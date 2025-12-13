Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la dodicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 11 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 14 dicembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la dodicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Caterina, nuova allieva di Rudy Zerbi, seguita da Riccardo, Valentina, Lorenzo e Michele (a pari merito), Elena, Opi. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Gard e Flavia. In fondo alla classifica troviamo, invece, Angie (allieva di Lorella Cuccarini).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Pierpaolo, Alex, Alessio e Maria Rosaria. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Anna e Paola e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Giorgia, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per Giorgia e Opi che hanno trionfato dopo essere andati in sfida la scorsa puntata per la loro posizione in classifica. La dodicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Giorgia e Angie – finite in sfida perché ultime nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Gard e la ballerina Paola, che si sono offerti.

Gli ospiti della dodicesima puntata

Ospiti d’eccezione della dodicesima puntata del pomeridiano, Carl Brave e Luk3.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il canto),(per il ballo).