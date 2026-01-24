Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la sedicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 22 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 25 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la sedicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbero stati Elena (allieva di Anna Pettinelli ) e, a pari merito, Michele (allievo di Lorella Cuccarini). Seguono Gard, Riccardo, Plasma e Opi. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Caterina e Lorenzo. In fondo alla classifica troviamo, invece, Angie (allieva di Lorella Cuccarini).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Simone (nuovo allievo di Veronica Peparini); subito dopo di lui, Kiara, Emiliano e Giulia. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Alessio e Alex e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Maria Rosaria, la ballerina di Alessandra Celentano.

Gli allievi in sfida

La quindicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Maria Rosaria e Angie – finite in sfida perché ultime nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche uno tra i cantanti Lorenzo e Caterina e uno tra i ballerini Alex e Alessio.

Gli ospiti della sedicesima puntata

Ospiti d’eccezione della sedicesima puntata del pomeridiano, Senza Cri, Bianca Atzei e i Modà.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni,(per il canto),per il ballo.