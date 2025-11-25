"Si è distratto", "È il mio mestiere". Scontro tv Conte-Mentana

Sulla politica estera i toni sono sempre più alti del dovuto. In particolare, sulla guerra in Ucraina, in questo caso, si è consumato un duro scontro in diretta tv tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana. Intervenuto da Napoli per commentare i risultati delle elezioni regionali 2025 in Campania, Puglia e Veneto, il presidente del Movimento 5 Stelle ha contestato in maniera polemica alcune considerazioni del direttore del Tg La7.

Conte ha ribadito le posizioni del M5S sul conflitto, insistendo sul fatto ormai sia troppo tardi per una pace giusta. Secondo Conte, infatti, il negoziato oggi parte dallo "stato di fatto" e non può che essere più penalizzante per Kiev. “Se non ci fossimo lasciati condurre a spasso dalla decisione di Biden e Johnson di scommettere sulla vittoria militare sulla Russia, avremmo già concluso un negoziato a condizioni migliori, avremmo risparmiato centinaia di migliaia di vite sia sul fronte ucraino che su quello russo”, ha esordito l’ex premier.

"Si vorrà dire invece - aggiunge Conte - che hanno fatto bene i governanti europei a scommettere sulla vittoria militare, che avevano ragione quando si diceva che l'economia russa stesse crollando, che la controffensiva ucraina era efficace, che c'era un imminente cambio di regime...tutta propaganda inutile".

A questo punto Mentana lo interrompe e replica: "Chi ha mai parlato di cambio di regime imminente"? E Conte ribadisce: "I titoli dei giornali italiani, gliene farò avere un elenco, forse Direttore si è distratto...". E il direttore ribatte in maniera piccata: "È il mio mestiere, lo so bene". Un modo per rimandare al mittente le accuse e calmare le acque in un dibattito che stava diventano troppo caldo.