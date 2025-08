Si scrive "Mercoledì 2" ma si legge Famiglia Addams

Le serie televisive sono fatte anche di conti alla rovescia. E sono questi contdoun in buona parte a determinarne il successo. Quello per l'arrivo della seconda stagione di Mercoledì - il reboot della classica La famiglia Addams (nata a fumetti negli anni Trenta e divenuta fiction nel 1964) targato Tim Burton - è di quelli che non si scordano. Tutti i trailer mandati in onda da Netflix sono stati passati al settacio, la prima stagione è rientrata nelle play list di moltissime persone. E in libreria è persino arrivato il libro realizzato

a partire dalla prima stagione. In libreria dal 15 luglio Mercoledì di Tehlor Kay Mejia (Nord Sud Edizioni) mette su carta la trama della prima stagione e prepara alla seconda. Il lettore viene trasportato a Nevermore Academy, dove da poco è arrivata Mercoledì Addams. La giovane e ferocemente go, alle prese con un ambiente che ancora non conosce, si trova a far fronte a una serie di difficili imprese: deve imparare a gestire i suoi nuovi poteri psichici, indagare su una serie di omicidi sospetti e risolvere il mistero che aveva coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima.

Esattamente da dove ripartirà la stagione due i cui primi quattro episodi, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dal 6 agosto (non per caso è un mercoledì). La seconda parte, con gli episodi restanti, uscirà il 3 settembre. Anni fa nessuno avrebbe osato lanciare una serie così importante d'agosto ma ormai con lo streaming il mondo è cambiato e

anzi certi pezzi d'artiglieria si giocano proprio in momenti dell'anno in cui la televisione tradizionale è scarica.

E invece: «Dove ci sono morte e caos, ci sarà sempre un Addams» e Jenna Ortega, soprattutto dopo la premier londinese, è diventata un sex simbol dark come non se ne vedevano da un bel po'.

Ma in questa stagione di Mercoledì ci saranno anche delle new entry di rilievo, come per esempio Steve Buscemi, Joanna Lumley, Thandiwe Newton e Christopher Lloyd. Tra le guest star ci sarà anche Lady Gaga, non nuova ai temi gotici, che interpreterà un ruolo molto dark ma anche avvolto nel più assoluto riserbo.