Simona Tagli inopportuna, Paolo Masella coraggioso: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 14 febbraio, la 36esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Il San Valentino non ha di certo messo un punto alle incomprensioni nella Casa di Cinecittà, soprattutto a seguito dell’uscita di Vittorio Menozzi. Nel frattempo, Beatrice è sempre più in contrasto con la maggior parte degli inquilini. E ancora, grandi emozioni per Anita che ha potuto riabbracciare il fidanzato Edoardo; Perla, invece, avrà il suo Mirko per qualche giorno in Casa. Stefano Miele è stato il meno votato da parte del pubblico finendo al televoto di lunedì prossimo. Gli inquilini in nomination sono quindi: Beatrice, Stefano, e Grecia. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentaseiesima serata.

Concorrenti

Simona Tagli – voto 4

Diciamoci la verità. Sin da quando ha varcato la porta rossa sapevamo che avrebbe creato parecchio scompiglio. Effettivamente, è passata poco più di una settimana dal suo ingresso e la Tagli ha lanciato la sua stoccata ai danni della Rossetti: “Ha soggiogato Vittorio con le sue forme”. Greta avrà anche avuto un atteggiamento poco chiaro, ma da qui a darle della tentatrice al 100% ne passa di acqua sotto ai ponti.

Anita Olivieri – voto 7

Per una volta accantoniamo l’Anita polemica e diamo spazio all’Anita innamorata (d’altronde, ieri era San Valentino). La vera notizia è che Edoardo esiste e non è Mark Caltagirone. Dopo mesi di indiscrezioni, dubbi e incertezze, Anita ha potuto incontrare il suo fidanzato. È entrata nella Casa da single, ma giorno dopo giorno, ha capito che l’amore per il ragazzo con cui ha vissuto dieci anni di relazione non era finito. È per questo che ha, addirittura, rivelato di vederlo come il padre dei suoi figli. Insieme ci hanno regalato grandi emozioni e, adesso, speriamo che Anita lasci maggiormente spazio a questo suo lato “romantico”, accantonando l’ascia di guerra.

Perla Vatiero – voto 5.5

Volevano un picco di share? E ci sono sicuramente riusciti, o almeno ci riusciranno nei prossimi giorni. Perla ha potuto finalmente riabbracciare il suo Mirko e i due, adesso, potranno trascorrere qualche giorno insieme per capire cosa ne sarà della loro storia. Noi, nel frattempo, “fingiamo” di non sapere come andrà a finire. Tuttavia, cara la nostra Perla il tuo caratterino sta venendo fuori giorno dopo giorno, ma attenzione perché tacci la Luzzi di aggressività, però non ci sembra che quando esprimi i tuoi pensieri tu abbia poi tutta questa calma.

Beatrice Luzzi – voto 7

Metà della Casa (per non dire tutta) le si scaglia contro sostenendo che Vittorio sia uscito per colpa sua e lei, giustamente, come sempre risponde a tono. Così, la Luzzi non ha problemi a sottolineare quanto Menozzi sia stato eliminato, non di certo a causa sua, ma per i compagni che lo hanno mandato in nomination. A onor del vero, bisogna riconoscere che se il pubblico decide di non salvare un concorrente, il motivo non può essere soltanto Beatrice Luzzi. Va bene che da sola sta reggendo quasi un’intera edizione, ma così è davvero troppo.

Grecia Colmenares – voto 6

Dopo settimane in ombra, l’attrice di Topazio ha deciso di “ritornare in gioco”. Le è bastata l’eliminazione di Vittorio per accendersi. Così, Grecia non ha esitato a scagliarsi completamente contro colei che – fino a poco tempo fa – era una delle sue amiche più care, Beatrice Luzzi. Speriamo soltanto che continui su questa strada per regalarci qualche dinamica (e polemica) in più che al Grande Fratello non guasta mai.

Greta Rossetti – voto 7.5

Anche lei viene accusata da alcuni concorrenti di essere la causa dell’uscita di Vittorio. Tuttavia, a tutto avremmo pensato tranne che a questo, dal momento che il pubblico tende sempre a sostenere le love story nate sotto i riflettori di un reality. Greta è sicuramente una bella ragazza, ma questo non vuol dire che il suo ruolo debba essere necessariamente relegato a quello di una seduttrice. Fino a questo momento, infatti, ha dimostrato di essere molto altro.

Massimiliano Varrese – voto 5

L’ennesimo “palo” per il povero Massimiliano Varrese che, ignaro di tutto, dopo Heidi, Beatrice e il ritorno del sentimento per l’ex moglie, prende l’ennesima batosta da Monia. Quest’ultima, infatti, una volta uscita dalla Casa, ha iniziato una conoscenza con il fratello di Greta, Joseph. Adesso, ci resta solo una speranza: quella che Varrese lo venga a sapere, così da tornare ad essere protagonista perché ultimamente sembra aver dimenticato di essere un concorrente del reality.

Marco Maddaloni – voto 6.5

Per ogni Massimiliano che va, c’è un Maddaloni che arriva. Ormai anche il campione di judoka si è schierato contro la Luzzi. È evidente che Marco sia un grande concorrente e abbia capito come giocare, non a caso sta attento ad ogni singola nomination che riceve e non dimentica mai di ricambiarle. Durante la gita in montagna organizzata dal Grande Fratello, si rende protagonista di un duro scontro con l’attrice che finisce per coinvolgere tutti, e considerando che è uno degli ultimi arrivati, il fatto che sia proprio lui a tenere il confronto (quasi a nome del resto degli inquilini) la dice lunga sul suo ruolo da leader nel gruppo. Siamo forse dinanzi al giocatore per eccellenza di questa edizione del reality?

Paolo Masella – voto 8

L’eroe della serata. Per amore, decide di immolarsi dicendo addio ai suoi amati capelli lunghi. Chiamato da Alfonso Signorini in mistery room – insieme a Simona Tagli – Paolo ha accettato di “sacrificare” il suo look pur di trascorrere la notte di San Valentino in suite con la sua Letizia. Che dire, nessuno di noi ha mai avuto un dubbio sulla decisione che avrebbe preso il romano. Il motivo? Ha palesemente perso la testa (e adesso anche i capelli) per la fotografa romagnola.

Per il trentaseiesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.3% di share.