Simona Ventura abbandona la diretta di Citofonare Rai2: "Non ce la faccio..."

Alla fine, Simona Ventura ha dovuto dare forfait. Nonostante la paralisi di Bell, contro la quale combatte da circa dieci giorni, la conduttrice aveva deciso di tornare a Citofonare Rai2 per condurre la puntata domenicale al fianco dell'amica e collega Paola Perego. Ma mezz'ora dopo l'inizio della trasmissione Simona Ventura ha deciso di abbandonare la diretta proprio a causa della paresi facciale: "Non ce la faccio ci ho provato".

La paresi facciale

La scorsa settimana Simona si era presentata in studio a Citofonare Rai2 con il viso semi paralizzato, ma in diretta la conduttrice aveva rassicurato tutti: "Non è niente di che. È il freddo. Mi sto curando". La presentatrice aveva cercato di smorzare i toni ma il giorno successivo, quando la notizia della paresi era diventata virale, aveva spiegato: "È una paresi facciale transitoria dovuta al settimo nervo cranico infiammato, ma sono in miglioramento, mi sto curando, solo che ho davvero bisogno di riposare". Una settimana di cure e riposo, però, non è stata sufficiente.

Simona Ventura ha scelto di tornare in televisione alla guida del programma che conduce con Paola Perego su Rai2, ma dopo appena mezz'ora di diretta ha dovuto fare un passo indietro e abbandonare lo studio. Sin da subito le sue condizioni sono apparse più serie rispetto a una settimana fa, quando le immagini della diretta con il volto deformato avevano spaventato i suoi fan. Durante l'intervista con i Jalisse Simona è apparsa in difficoltà a parlare a causa della bocca semi paralizzata.

L'abbandono in diretta

Dopo avere intervistato il duo canoro composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, nell'anteprima di Citofonare Rai2, le due conduttrici hanno passato la linea ai colleghi di Rai Sport per alcuni minuti. Al rientro in diretta Ventura e Perego erano al centro dello studio e quest'ultima ha preso la parola per spiegare cosa stava accadendo. "Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio nonché amica è veramente stoica. Nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave e che si risolverà, è venuta comunque qui", ha esordito la conduttrice, proseguendo: "Adesso però è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così".

A quel punto Simona Ventura ha preso la parola per congedarsi dal pubblico: "Paola ci ho provato, l'ho fatto ma mi sento di andare a riposo. Quindi, so che farai benissimo anche senza di me, buon lavoro e ci rivediamo domenica prossima".

Le due conduttrici si sono abbracciate e mentre la Ventura lasciava lo studio tra gli applausi del pubblico in studio, la collega le ha raccomandato di rimanere a riposo.