"Ho mezzo viso bloccato…". È giallo sulla salute di Simona Ventura

È come se avesse ritrovato il successo di un tempo. Sì perché dopo un periodo in cui è stata lontana dalle scene, Simona Ventura ha saputo re-inventarsi senza perdere se stessa. Anzi, la sua verve è più istrionica che mai. Dopo una breve parentesi a Mediaset, oggi è uno dei volti di Rai Due e della domenica mattina (oltre ad apparire su Nove a Che tempo che fa e alla corte di Fabio Fazio), in cui Simona Ventura è riuscita a trovare il programma adatto a lei. Citofonare Rai Due, che conduce insieme a un altrettanto convincente Paola Perego, è lo show (demenziale) della seconda rete Rai che sta procedendo molto bene negli ascolti e nel gradimento da parte dei social, tanto da essere confermato (per il momento) per tutta la durata della stagione e della fascia di garanzia. Nella puntata di domenica 7 aprile, però, è avvenuto qualcosa di singolare che ha interessato proprio Simona Ventura. La conduttrice è apparsa con il viso deformato, come se fosse paralizzato, e con la sua solita simpatia ha spiegato – più o meno – il motivo della sua condizione.

Lo spezzone della puntata dello show in cui la Ventura parla della sua condizione di salute è rimbalzato in rete come una scheggia anche perché, al netto del sorriso che ne è scaturito, c’è un vero e proprio giallo attorno alla sua motivazione e al perché la conduttrice è apparsa davanti lo schermo in quel modo. “Mi puoi anche riprendere a piano americano – esordisce Simona Ventura -. Dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata ", ha raccontato per l’appunto durante la puntata di Citofonare Rai2 rivolgendosi al cameraman e togliendolo dall'imbarazzo di riprenderle il viso. Poi, parlando con il pubblico, ha spiegato cosa è successo. " Non è niente di che. È il freddo – aggiunge, cercando di smorzare un po' i toni -. Mi sto curando ", ammette. Il video, come già detto, è stato ripreso da diverse pagine social, scatenando il panico tra i fan di Simona Ventura e il pubblico a casa. " Succede. L'importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare ", aggiunge ancora tra una battuta e l’altra. Paola Perego, co-conduttrice e amica, in diretta ha cercato di non approfondire la questione: " Sei bella lo stesso ", conclude.

Eppure, nonostante le sue rassicurazioni, non è dato sapere il motivo per il quale Simona Ventura si è fatta vedere in tv con il viso bloccato (che il trucco non è riuscito a mascherare). Eppure solo qualche minuto prima della trasmissione è apparso sul suo profilo social un video in cui la conduttrice si era mostrata mentre saltellava felice per i camerini. Già lì i più attenti avevano notato qualcosa di insolito nel suo viso.

Alla luce deiricevuti e poi cancellati, la Ventura ha confessato tutto su Rai Due ma non è dato sapere cosa c’è dietro il suo problema.