La Talpa, le pagelle: Gilles Rocca "egoriferito", Marina La Rosa "queen"

Ieri sera, martedì 5 novembre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata de La Talpa. A condurre il reality dell’investigazione, per la prima volta, Diletta Leotta che ha accompagnato i concorrenti in quest’avventura. Ludovica Fresca è stata definitivamente eliminata nel test finale; Alessandro Egger, invece, ha scongiurato l’eliminazione, sacrificando il bottino del gruppo.

I concorrenti

Gilles Rocca – voto 5

Non avevamo dubbi: Gilles è la persona di cui si fida maggiormente il gruppo. D’altronde, anche all’Isola dei Famosi ci aveva abituati a vederlo nel ruolo del leader. Un po’ per l’atteggiamento, un po’ per la sua evidente sicurezza, Rocca ha tutte le carte in regola per essere il giocatore numero uno di questa edizione de La Talpa e, a dimostrazione di questo, dopo aver dato l’anfora eliminatoria ad Egger, tenta di “deresponsabilizzarsi” sostenendo che era convinto venisse cambiata. Marina La Rosa lo definisce “egoriferito” ed effettivamente l’impressione è un po’ quella.

Marina La Rosa – voto 7

Dal Grande Fratello, all’Isola dei Famosi a La Talpa. È soltanto la prima puntata, ma Marina La Rosa è già la queen di questa edizione. Sin dal minuto zero, ha messo in chiaro le cose: “non sono venute qui per fare amicizie, ma per giocare”. Noi siamo già pronti alle infinite querelle di cui sarà protagonista; non è un caso, d’altronde, che proprio lei abbia discusso con Gilles Rocca che, nel frattempo, è la persona di cui si fida maggiormente il gruppo. Grazie Marina per regalare un po’ di pepe al gioco.

Andrea Preti – voto 6

Autore della prima infrazione del reality, Andrea ha fatto ridurre il montepremi dopo aver tentato di slegarsi nel corso della prima prova, destando così i primi sospetti. Adesso, la domanda è lecita: se davvero Preti fosse la Talpa proverebbe a farsi beccare ancora prima di iniziare?

Elisa di Francisca – voto 6-

È la prima a ricevere l’immunità da Gilles Rocca nel gioco delle anfore, nonostante Lucilla dopo la prima prova abbia dubitato fortemente di lei. La campionessa, dal canto suo, nega e si difende. A questo punto non ci resta altro che attendere per scoprire come si evolveranno i rapporti con la conduttrice; per il momento, i dubbi sulla loro sintonia sono tanti. Non a caso è proprio la schermitrice a ricordarle di “tenere la bocca chiusa, perché parla troppo”.

Alessandro Egger – voto 6

Fidarsi è bene non fidarsi è meglio. Il “povero” Egger, dopo aver dichiarato apertamente di fidarsi di Gilles, tanto da accettare l’anfora da lui assegnatagli senza battere ciglio, viene eliminato. Tuttavia, è riuscito a rimanere in gioco, dopo aver scelto di azzerare il montepremi del gruppo. Che dire, Egger ha fatto bene, merita di vivere questa esperienza considerando che si è anche immolato per i compagni, accettando di fare la “torcia umana”. Una sola nota: la prossima volta, pensaci bene prima di fidarti.

Ludovica Fresca – voto 6.5

È la prima “vittima” della Talpa e ci dispiace. Il motivo? Ludovica, seppur in una sola puntata, non ha esitato dall’esprimere la sua opinione durante il confronto con Gilles Rocca. Probabilmente, a differenza di altri concorrenti che non avrebbero avuto il “coraggio” di esprimere il loro pensiero, l’ex velina di Striscia la Notizia si è esposta senza remore alcuna.

Marco Melandri – voto 5

“Ma sei la Talpa?” “No, è solo scemo”. Con queste parole Elisa Di Francisca commenta la scelta assurda del pilota. Stiamo parlando del momento del test finale, quando Melandri decide di sacrificare tutto il montepremi (14500 euro) per garantirsi l’immunità.

Se i compagni, infatti, avevano avviato l’asta con delle timide proposte (100 o 200 euro), lui ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, convinto che prima o poi si sarebbe arrivati a quella cifra. Adesso la domanda è una: perché l’ha fatto? O è la Talpa o non si spiega.

Per il primo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14% di share.