Team Zerbi-Cele senza rivali, squadra Cucca-Lo "in corner": le pagelle di Amici

È andata in onda ieri sera, domenica 12 maggio, la semifinale della 23esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Sorprendentemente tutti e sei gli allievi hanno avuto l’accesso alla finalissima di sabato prossimo: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. I giovani talenti della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach e alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della semifinale

Marisol: meravigliosa (voto 10)

Sarebbe bastata semplicemente la performance sulle note di Albachiara per mandarla dritta in finale. È proprio nella prima esibizione, infatti, che Marisol ha lasciato finalmente spazio all’emozione che, insieme alle sue straordinarie doti e linee, fanno di lei un’eccezionale ballerina. Inevitabile, dunque, il primo punto per la squadra Zerbi-Cele che così decide di rischierarla, aggiudicandosi la vittoria della prima manche. È nella seconda esibizione che stupisce - ancora una volta – tutti. Insomma, ormai è tangibile la sua consapevolezza e la voglia di fare questo mestiere. Senza ombre di dubbio, è lei la prima finalista della 23esima edizione di Amici.

Dustin: straordinario (voto 10)

Like I Love You è la prima esibizione della seconda manche che lo vede protagonista e, ormai, sembra quasi banale sottolineare quanto Dustin abbia dimostrato di avere un grande talento. Successivamente, diventa il protagonista di un quadro tutto italiano; un numero molto complesso che ha lasciato tutti di stucco e che, forse, solo Dustin avrebbe potuto portare sul palco del serale. È indubbiamente pronto per fare una grande carriera e la finale di Amici sarà soltanto la punta di diamante di un meraviglioso percorso. Inevitabilmente, è lui il secondo finalista.

Petit: performer (voto 9)

Con Suavemente inaugura la terza manche della serata, prima di tentare di garantirsi l’accesso alla finale. Scelta migliore Rudy Zerbi non avrebbe potuto fare dal momento che, con la sua performance, Petit ha spettinato il pubblico in studio e a casa, arricchendo il brano con le sue straordinarie barre. C’è poco da fare, la voce di Petit ci farà compagnia questa estate (e non solo). Poi, come se non bastasse, prende un brano storico della musica internazionale, Every Breath You Take, e come sempre, lo rende suo grazie alla sua grande riconoscibilità artistica. Alla fine, è con il suo inedito, Tornerai, che si guadagna il posto per la finalissima.

Holden: magnetico (voto 9.5)

Intensità è la parola d’ordine quando si tratta di Holden. Così, anche nel corso della semifinale, lo ha dimostrato. Nella terza manche si esibisce con un brano di Noemi (scritto da Fabrizio Moro), Sono solo parole, in cui è riuscito a prendersi la scena e a lasciarsi andare più del solito anche nel rapporto con il pubblico. Tuttavia, il suo vero punto di forza sono i suoi inediti e lo ha dimostrato pezzo dopo pezzo, da Dimmi che non è un addio a Solo Stanotte sino a Randagi che gli ha garantito l’accesso diretto (e meritato) alla finale.

Sarah: crescita e dedizione (voto 9)

È suo l’arduo compito di aprire la serata più difficile, quella della semifinale in cui ci si gioca il tutto per tutto prima di accedere all’ultima puntata. La prima performance rispecchia perfettamente la sua crescita: come una vera e propria popstar scende le scale con vertiginosi tacchi a spillo e si prende la scena interpretando Toxic, il celebre brano di Britney Spears. Con Voilà conquista tutti, ma ancora deve attendere (e pazientare) prima di garantirsi un pass per la finale. Così, canzone dopo canzone, ha ottenuto il consenso dei giudici che l’hanno mandata dritta in finale. D’altronde, è l’allieva che più di tutti è cresciuta all’interno del talent e incarna perfettamente il concetto di cosa voglia dire Amici.

Mida: animale da palcoscenico (voto 8.5)

Nella prima esibizione sceglie di partire dal suo punto di forza: il pubblico. Così, seduto sulle scale, inizia ad interpretare Ma che idea, brano con cui ha dimostrato – ancora una volta – di essere un grande performer riuscendo a sostenere perfettamente il “peso” del palco del serale. La performance successiva lo vede misurarsi su un brano molto potente, Cento messaggi di Lazza; ma nulla di cui preoccuparsi perché ha portato il brano a casa. Al ballottaggio ripropone il suo ultimo inedito, Que Pasa, conquistando. Non è un caso che alla fine i giudici hanno deciso di mandare anche lui in finale.

Pochi dubbi sul trionfo del serale di Amici in termini di ascolti che ha registrato il 24,8% di share, vincendo lo scontro con la rete ammiraglia della tv nazionale.