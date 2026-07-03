"Temptation" batte i rigori

Tentazioni sempre più forti. Pure con una partita al cardiopalma come Belgio-Senegal con il rigore vincente alla fine dei supplementari, lo show dedicato alle relazioni sentimentali ha fatto ascolti altissimi sorpassando di misura il match dei Mondiali. Tra concorrenti che scappano dal villaggio in preda alla gelosia e polemiche sulla scelta di coppie già viste su Only Fans e troppo funzionali al gioco (cosa, del resto, più che ovvia), Temptation Island mercoledì su Canale 5 ha conquistato 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6% tra le 21,30 e mezzanotte mezza. La partita, cominciata alle 22, ha fatto meno spettatori e più share (dovuto alla differenza di orario): 3.686.000 spettatori pari al 28.9% dalle 22 alle 24,49. Certo, reality e calcio hanno due pubblici ben diversi, donne e uomini si dividono i televisori o i device, comunque, in entrambi i casi, tra calci al pallone o scenate davanti al falò, il desiderio degli spettatori è passare una serata di leggerezza e quest'anno il cast (foto) di Temptation offre ancora più spunti di discussione in cui rispecchiarsi.

Chi invece voleva seguire Federica Sciarelli nell'ultima puntata di stagione e, soprattutto, nell'ultima puntata guidata da lei di Chi l'ha visto? si è collegato a Raitre insieme a 1.169.000 spettatori con il 7,7 per cento. Con ieri sera e la decisione della Sciarelli di passare la mano dopo 22 anni si chiude un'epoca della storia Rai.