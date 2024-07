Temptation Island 2024, le pagelle: il difficile passato di Matteo, Ludovica repetita (non) iuvant

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 4 luglio, la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto il falò di confronto tra Ludovica e Christian voluto da quest’ultimo dopo l’avvicinamento della fidanzata al single Andrea. I due hanno deciso di lasciare il programma e tornare a casa da soli. Nel frattempo, continua il viaggio nei sentimenti delle altre 6 coppie. A narrare le vicende dei protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della prima puntata.

Alessia e Lino - LUI voto 5; LEI voto 6

Lui vorrebbe più fiducia da parte di Alessia, ma la prima cosa che fa, una volta approdato all’Is Morus Relais è appiopparsi alla single Marika come se non ci fosse un domani, ma soprattutto ignorando completamente l’esistenza della fidanzata dall’altra parte del villaggio che, peraltro, definisce anche “MOSCIA”. Lei, invece, urla e si dispera al punto da richiedere un falò di confronto al ragazzo che (a detta sua) “di uomo non ha niente”. Così, Lino, dopo aver rifiutato il primo falò decide di disertare anche il secondo. Insomma, davvero interessato. Come se non bastasse, se da una parte Alessia continua a non darsi pace, dall’altra lui - di color arancione evidenziatore vestito - decide di darsi alla pazza gioia, ai festini e ad altre conoscenze.

Christian e Ludovica - LUI voto 7.5; LEI voto 4

Ludovica ha lasciato Christian due volte, dicendo di essere confusa sui propri sentimenti. Peccato, però, che il fidanzato ha poi scoperto di essere stato tradito e pure con la stessa persona. Ma al peggio non c’è mai fine, perché in una clip Christian è venuto a conoscenza di non essere il prototipo della sua fidanzata che rivela di non provare più attrazione per lui. Insomma, l’ha tradito due volte, non le piace e non sa se è innamorata; a questo punto, la domanda è una: cosa ci sta a fare? Inutile dire che Ludovica – date le premesse – si è dimostrata disponibile ad aprirsi a nuove conoscenze. Noi fermi al momento in cui Christian con la mano sulla fronte, nel vedere Ludovica sulle spalle del single Andrea, esclama: “Non ci posso credere”. Tutto questo prima di chiedere un falò di confronto immediato in cui Christian, dopo aver assistito alla doccia della fidanzata insieme al single Andrea, ha deciso di tornare a casa da solo. Che dire: non c’era altra scelta.

Siria e Matteo - LUI voto 8; LEI voto 6

Lei si sente rinata dopo un grande cambiamento fisico che l’ha portata a perdere 85 chili; lui, è convinto che nel loro rapporto vada tutto bene. L’intenzione di Siria è quella di capire se i suoi cambiamenti abbiano inciso o meno nella coppia. È proprio Matteo il primo ad essere chiamato nel Pinnettu e questo vuol dire solo una cosa: nessuna buona notizia. È a questo punto, infatti, che il fidanzato scopre che Siria sente “di meritare più attenzioni e più complimenti”. Parole che hanno ferito Matteo, mentre lei rivendica a gran voce di sentirsi trascurata. È nel momento del falò che il fidanzato decide di aprirsi completamente rivelando di aver avuto delle mancanze nei confronti di Siria perché quando era piccolo ha subito del bullismo ed è anche stato lasciato dalla sua ex perché troppo dolce. Le parole e le confessioni di Matteo hanno toccato il cuore di tutti e noi ci auguriamo arrivino anche al cuore di Siria.

Vittoria e Alex - LUI voto 6; LEI voto 6.5

Vittoria e Alex stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, per questo, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Anche per la fidanzata il viaggio nei sentimenti inizia dal pinnettu, quando viene a sapere che gli amici di Alex non provano simpatia per lei. Ma non è finita qui, perché Alex ha anche fatto un’esterna con la single Nicole con cui pare stia instaurando un rapporto speciale. In attesa di scoprire cosa accadrà.

Gaia e Luca - LUI voto 3; LEI voto 7

Gaia è arrivata a Temptation Island sapendo di essere stata tradita per ben tre volte da Luca, una con la sua ex fidanzata (bene, ma non benissimo). Poi, il colpo di scena: è proprio lei ad essere chiamata nel “pinnettu” venendo a conoscenza di altri tradimenti. Il motivo? “Una questione fisiologica e una questione di ego”; in questo modo, Luca giustifica il suo comportamento. La cosa più “divertente” di tutta questa storia è che Gaia (ahimè) continui a domandarsi se lui sia in grado di rispettarla come unica donna della sua vita. Come se non bastasse, assistiamo ad un video in cui Luca (in compagnia di una single) cerca di normalizzare il tradimento. Per fortuna a cercare di fare ragionare Gaia ci ha pensato Bisciglia che ha chiosato “Non pensare a cosa fare per non ferirlo, ma pensa a cosa hai visto e sentito”. E pensare che Luca all’inizio di questa esperienza aveva tutti i buoni propositi dal momento che voleva uscire insieme a Gaia.

Martina e Raul - LUI voto 6; LEI voto 6

Gelosia portami via. Raul vuole dimostrare a Martina di essere cambiato e di non essere più geloso come un tempo; nel frattempo, però, lancia bottigliette per il villaggio. Così, quando Bisciglia dice “Ho un video per te”, rivolgendosi a Raul i telespettatori iniziano a tremare e soprattutto i pouf sparsi per il villaggio. È al primo falò, infatti, che il giovane romano è apparso alquanto irritato dinanzi alle immagini della fidanzata che si gode una cena in compagnia del single Carlo (il quale, come da copione, ribadisce a Martina che se provasse un sentimento non avrebbe intesa con lui).

Jenny e Tony - LUI voto 6; LEI voto 6

Lei partecipa a Temptation Island per capire se può fidarsi di lui, ma arrivata all’Is Morus Relais, scopre che Tony aveva una doppia vita. La confessione di “Mister Hyde” lascia sorpresa e incredula Jenny che rimane sconvolta dopo il primo falò in cui vede il dj divertirsi insieme alle single. A consolarla le altre fidanzate che la invitano a riflettere sul comportamento di Tony che, nel frattempo, al falò non riceve alcun video.

Il fidanzato prima appare sollevato, poi propone un party, invogliando il suo compagno di avventure Lino.

