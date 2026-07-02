Temptation Island, chi sono Sara Palumbieri e Gabriele Govoni: dalla crisi di coppia al caso dei video per adulti

Sono diventati i protagonisti più discussi dell'edizione 2026 di Temptation Island, ma non tanto per il percorso nel villaggio dei sentimenti quanto per la vicenda esplosa fuori dal programma. Sara Palumbieri e Gabriele Govoni sono infatti finiti al centro di un vero e proprio caso mediatico a seguito della diffusione di alcuni video privati realizzati anni prima della loro partecipazione al reality. La vicenda, che ha scatenato un acceso dibattito sui social, ha spinto il Codacons a chiedere verifiche sulla trasmissione e ha alimentato indiscrezioni su possibili provvedimenti nei confronti della coppia. Ma chi sono davvero Sara e Gabriele?

Chi è Gabriele Govoni

Gabriele Govoni ha 25 anni, è originario di Milano e lavora come barman. È conosciuto anche per essere il figlio di Gianni Govoni, ex cavaliere olimpico che ha rappresentato l'Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici e che oggi dirige una nota accademia di equitazione. La passione per i cavalli è stata trasmessa anche al figlio, che sui social mostra spesso il proprio interesse per il mondo equestre e per i motori. È stato proprio lui a scrivere alla redazione di Temptation Island, convinto che la fidanzata gli avesse nascosto un tradimento. Nel video di presentazione aveva spiegato: "Ho trovato delle chat sul suo telefono, lei nega tutto ma io ho la convinzione che mi abbia tradito". Fin dalla prima puntata il pubblico ha notato l'atteggiamento possessivo nei confronti della compagna, tanto che sul web numerosi spettatori lo hanno definito un "fidanzato tossico". Accentuate anche le reazioni avute nei confronti di Sara durante l'avvicinamento della ragazza ai tentatori.

Chi è Sara Palumbieri

Anche Sara Palumbieri ha 25 anni. Vive con Gabriele a Chiasso, in Svizzera, dove la coppia si è trasferita dopo aver deciso di convivere circa due anni fa. Dal punto di vista professionale è un'imprenditrice, gestisce infatti un centro estetico a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, attività che porta avanti da diversi anni. Durante il programma ha raccontato di sentirsi sempre più soffocata dalla gelosia del compagno. "Ad oggi penso che il nulla è meglio di quello che ho adesso. Sa solo alzare la voce. È capitato spesso che, pur di non farmi uscire con delle mie amiche, prenotasse viaggi e cene così da impedirmi di prendermi i miei spazi. È molto da una persona che pensa di poter comprare tutto con i soldi", ha confidato alle altre fidanzate nel villaggio.

La loro convivenza

Come accennato, Sara e Gabriele stanno insieme da sei anni e mezzo e convivono da circa due anni. Hanno scelto di partecipare a Temptation Island proprio per capire se il loro rapporto potesse avere ancora un futuro. Da una parte c'è la forte gelosia di Gabriele, alimentata dal sospetto di un tradimento mai ammesso; dall'altra Sara, che lamenta un rapporto diventato troppo controllante e privo degli spazi personali che ritiene indispensabili. Il loro percorso era partito come uno dei più interessanti dell'edizione, ma dopo la prima puntata l'attenzione si è rapidamente spostata su quanto accaduto fuori dal programma.

Lo scandalo dei video privati

Pochi giorni dopo la messa in onda della prima puntata sono tornati a circolare online alcuni filmati intimi che la coppia aveva realizzato circa quattro anni fa, durante una diretta su una piattaforma per adulti. I contenuti, rimossi dalla piattaforma originaria, hanno iniziato nuovamente a essere condivisi sui social. Il dibattito si è acceso appunto perché la produzione di Temptation Island non è stata informata dell'esistenza di quel materiale durante tutta la fase di selezione dei concorrenti.

Le scuse della coppia

Di fronte alle polemiche, la produzione ha autorizzato eccezionalmente Sara e Gabriele a pubblicare un video sui profili ufficiali del programma, nonostante durante la messa in onda i concorrenti non possano utilizzare i social. Entrambi hanno spiegato che quei video risalgono a quando erano molto giovani. "Eravamo due ragazzini, ci eravamo ubriacati e abbiamo fatto quei video", ha raccontato Gabriele. Sara, visibilmente scossa, ha invece ammesso di essersi pentita di non averne parlato subito con la redazione. "Mi pento di non averne parlato subito con la produzione, ma non è una cosa facile da raccontare. Non è qualcosa di cui vai fiero o che ti viene spontaneo condividere". Ha poi aggiunto: "Vorrei che non venissero messi in dubbio sette anni di vita con una persona".

L'intervento del Codacons

La vicenda è arrivata anche sul tavolo del Codacons, che ha inviato una richiesta di verifiche all'Agcom e al Comitato Media e Minori chiedendo di accertare se la partecipazione della coppia sia conforme alle regole del programma e se vi siano eventuali violazioni degli obblighi contrattuali. L'associazione ha inoltre invitato Mediaset a valutare possibili provvedimenti. Si resta in attesa quindi di una possibile comunicazione ufficiale.

Sono stati eliminati da Temptation Island?

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che Sara Palumbieri e Gabriele Govoni siano stati eliminati dal programma o che il loro percorso sia stato interrotto. Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni che parlavano di un possibile ridimensionamento del loro spazio o addirittura di un'uscita anticipata dal reality. Tuttavia, dopo la puntata di ieri sera, non ci sono conferme.

Fonti vicine alla famiglia della concorrente hanno smentito queste ricostruzioni, sostenendo che il percorso della coppia sarà trasmesso integralmente e che non sarebbe previsto alcun taglio delle puntate già registrate. Allo stato attuale, Sara e Gabriele risultano ancora ufficialmente parte del cast di Temptation Island 2026 e non sono stati annunciati provvedimenti da parte di Mediaset o della produzione.