Temptation Island, cosa aspettarsi dall'ultima puntata

È tutto pronto per l’ottava e ultima imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 31 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento del viaggio nei sentimenti che, quest’anno più che mai, ha battuto ogni record. Volge al termine, dunque, la trilogia finale iniziata martedì scorso e che nella puntata di ieri sera ha regalato diversi colpi di scena. Maria Concetta e Angelo hanno scelto di uscire separati dal programma, mentre Lucia e Rosario, dopo aver deciso di andare a convivere, hanno messo un punto alla loro storia a causa del comportamento della fidanzata. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate nel villaggio delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate e gli immancabili tentatori e tentatrici.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per la puntata di questa sera in cui finalmente scopriremo il destino delle coppie protagoniste di questa edizione. Nell’ultima tappa del viaggio dei sentimenti, infatti, scopriremo cosa è successo ad un mese dal falò di confronto. Alessio e Sonia avranno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore dopo gli infiniti faccia a faccia che hanno catturato l’attenzione del pubblico? Anche Sonia e Simone, dopo il bacio di quest’ultimo con una delle tentatrici avranno davvero deciso di dirsi addio?

Chissà, invece, se la scelta di riprovarci di Denise e Marco sia stata quella giusta. E ancora, come si sarà evoluta la proposta di matrimonio di Antonio a Valentina? Maria Concetta avrà, invece, deciso di dare una nuova possibilità ad Angelo che nel programma, lontano dalle telecamere (secondo lui) aveva chiesto alla single Marianna di vedersi fuori? Infine, scopriremo anche se Sarah e Valerio avranno avuto modo di rivedersi fuori e, soprattutto, come sarà finita la frequentazione iniziata nel resort Calandrusa tra Valerio e la tentatrice Ary.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste di questa edizione. Alessio e Sonia arrivano a Temptation Island descrivendo il loro legame turbolento. Antonio, invece, ha già tradito Valentina in passato ed era deciso a dimostrarle quanto la amasse. Simone e Sonia, invece, entrano nel villaggio, mentre stavano vivendo un momento delicato della loro storia, mentre Maria Concetta faticava a fidarsi di Angelo. Valerio, dal canto suo, aveva scoperto due chat della fidanzata Sarah con altri uomini.

Denise aveva recentemente saputo di un tradimento del compagno

risalente a tre anni fa. Infine,vivevano una relazione a distanza: lei sognava la convivenza, mentre lui si diceva non pronto a fare questo passo.