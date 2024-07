Temptation Island, cosa aspettarsi dalla sesta e ultima puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la sesta imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 25 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scoppiettante puntata di ieri sera, che ha visto un secondo falò di confronto tra Lino e Alessia e l’incontro tra Gaia e Luca, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono in quattro le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

È tempo delle battute finali per le coppie rimaste in gioco. Così, se per il penultimo appuntamento abbiamo assistito alla chiusura di ben due storie, quella di Lino e Alessia e quella di Luca e Gaia, adesso tocca scoprire il destino degli altri protagonisti di questa edizione. Come finirà il percorso di Tony e Jenny? La giovane siciliana è sempre più turbata e incredula dinanzi alle gesta del suo fidanzato che da quando ha messo piede all’Is Morus Relais rimarca di avere una doppia personalità. Siria e Matteo, invece, riusciranno a trovare un punto di incontro per portare avanti la loro storia?

E ancora, Martina avrà capito i suoi sentimenti? Cederà definitivamente all’attrazione per il single Carlo o vorrà riabbracciare il fidanzato Raul? Infine, Vittoria e Alex comprenderanno di voler stare insieme o si lasceranno andare alla conoscenza dei loro “rispettivi” single? Nel frattempo, nelle anticipazioni trasmesse dal profilo social della trasmissione, si vede Raul commentare: “Grazie per questo pinnettu”, con tono sarcastico. D’altre parte, siamo in attesa di scoprire se Vittoria accetterà la richiesta di falò anticipato da parte di Alex. Infine, vediamo Tony seduto sul tronco del falò che esclama: “Vedo che non ha portato i guantoni”, rivolgendosi a Jenny. Cosa avrà combinato?

Le coppie di Temptation Island

Sono quattro le coppie rimaste in gioco. Siria e Matteo che, dopo sette anni e diversi cambiamenti, stanno vivendo un periodo di crisi. Raul e Martina, invece, hanno problemi di gelosia.

E ancora,sembra escluderedalla sua vita, mentresono arrivati ad un punto cruciale della loro storia. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste di questa edizione.