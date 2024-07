Temptation Island, cosa aspettarsi dalla terza puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la terza puntata di Temptation Island, in onda questa sera, 11 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5. Dopo lo scoppiettante falò di confronto della scorsa puntata, che ha visto la separazione definitiva di Ludovica e Christian, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono in sei le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – continuano a mettere alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Alla conduzione tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Come ha già anticipato Filippo Bisciglia nella scorsa puntata, una delle coppie “arriverà ad un punto cruciale del proprio percorso”. Si preannuncia, infatti, una puntata particolarmente frizzante: “Nel prossimo appuntamento il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie regalerà colpi di scena assolutamente inattesi. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, una delle coppie arriverà a un punto cruciale del proprio percorso. Quale sarà?”. Stando a queste parole, sembrerebbe, dunque, che una delle coppie arriverà al falò di confronto. Nel frattempo, Alessia Pascarella appare furiosa con il fidanzato Lino Giuliano che ancora una volta ha rifiutato di incontrarla. Nelle anticipazioni, la si vede furiosa mentre chiede alla produzione di aprire la porta che conduce al villaggio dei fidanzati, prima di aggiungere di essere pronta ad attraversare la spiaggia.

E ancora, per Raul Dumitras è tempo di dubbi e perplessità circa il rapporto con la fidanzata Martina De Ioannon: “Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose”. Vittoria Bricarello, invece, pare essere delusa dal fidanzato Alex Petri: “Si sta facendo un'altra storia di là”. Cosa sarà accaduto? D’altra parte, Matteo Vitali, fidanzato di Siria Pingo appare deluso: “Non la capisco più, ma io che ca...o mi ci sono confuso a fare con una persona così”. Infine, la rabbia di Tony Renda che, dopo aver visto un video nel pinnettu della fidanzata Jenny Guardiano esclama: “Dice solo che sono un troglodita, che sono rimasto all’età della pietra”. Lei, dal canto suo, tuona: “Ma perché non se lo tengono? Glielo lascio, gli lascio il souvenir della vacanza!”

Le coppie di Temptation Island

Sono sei le coppie rimaste in gioco. Siria e Matteo che, dopo sette anni e diversi cambiamenti, stanno vivendo un periodo di crisi. Raul e Martina, invece, hanno problemi di gelosia. E ancora, Alex sembra escludere Vittoria dalla sua vita, mentre Gaia, in soli otto mesi di fidanzamento con Luca, è già stata tradita piú volte. Anche Alessia è convinta che Lino l'abbia tradita.

Infine, ci sono, alle prese con diverse incomprensioni. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste di questa edizione.