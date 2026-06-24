"Temptation", il must della tv

Ecco che stasera su Canale 5 comincia il must tv dell'estate. Temptation Island, lo show sui sentimenti più amato dal pubblico. Tutti lì intorno al falò per assistere alle baruffe tra traditi, traditori, tradite e traditrici, tentatori e tentatrici. Perché hai baciato quella? Perché ti strusci con quell'altro? Ci lasciamo? Cos'ha il nostro rapporto che non va? Sono domande, questioni, temi che affrontiamo tutti, non una, ma tante volte nella vita, e dunque è naturale che il pubblico si identifichi con i concorrenti e si interessi tanto a questo programma realizzato dalla factory di Maria De Filippi che ogni anno fa incetta di share.

Stavolta le sette coppie di fidanzati (senza figli) che si mettono in gioco sono: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante (questi ultimi due fidanzati da 16 anni). Sono tutti tra i 20 e i 30 anni e dovranno scoprire se quella che hanno accanto è la persona giusta per il futuro. A mettere in discussione il loro rapporto sono 26 single che cercheranno di «rubare» fidanzate o fidanzati.

Location per il secondo anno un bellissimo resort in Calabria, mentre conduttore sarà ancora Filippo Bisciglia (nella foto) che li seguirà fino alla domanda del falò finale: «Decidi di uscire dal programma con il/la tua/o fidanzata/o o decidi di andare via da solo/a?».