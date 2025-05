"Testa di c…". Scoppia il caos all’isola dei famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

All'Isola dei famosi sopravviene la fame e, di conseguenza, arrivano le prime liti. Sono bastati pochi giorni ai naufraghi per iniziare a sentire gli effetti della scarsità di cibo e, in aggiunta ai caratteri piuttosto forti che sono stati scelti per il cast, questo fa sì che si creino delle dinamiche piuttosto accese sulle spiagge dell'Honduras e una delle più forti ha coinvolto Teresanna Pugliese. Il diverbio si è sviluppato tra diversi naufraghi presenti all'Isola dei Famosi tra i quali, oltre alla concorrente già citata, anche Lorenzo Tano, Spadino, Leonarddo Brum e Angelo Famao.

La lite è nata a Playa Uva poche ore prima che andasse in onda la puntata in diretta e tutto è nato da una soffiata del figlio Rocco Siffredi, che avrebbe detto a Angelo Famao che Spadino aveva parlato male di loro. A quel punto, Tano, Brum e Famao hanno affrontato Spadino con un piglio particolarmente deciso, quasi sfidante. " Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto ", ha detto il cantante neomelodico, al quale Brum ha fatto da spalla: " Spadino, sto parlando con te. Tu, se sei un uomo, dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei molto furbo. Sei un falso. Testa di ca**o ". A quel punto è intervenuta Teresanna Pugliese, che si è scagliata contro Brum: " Tu sei molto furbo. Ti stai facendo la vacanza. Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato. Io sono rimasta qua tutto il tempo, chi è in vacanza fra i due? Sei tu quello in vacanza ".

La discussione è poi andata a scemare ma l'ex protagonista di Uomini e Donne si è sfogata con Carly Tommasini criticando Tano che, " è andato a dire ad Angelo e Leonardo che noi sparliamo di loro. Quanta cattiveria, quante dinamiche subdole deve mettere in atto ".

Qua nessuno ha insultato nessuno. Perché è andato a dirgli che stavamo sparlando, se non era neanche vero? Non è coerente. Stasera dobbiamo rifare la capanna, anzi ora. La facciamo così stanotte stiamo buoni

Spadino, invece, si è sfogato con Nunzio Stancampiano, criticando sempre il comportamento di Lorenzo: "".