Torna Amici in prima serata, 15 talenti iniziano la fuga per la vittoria

Torna Amici in prima serata, sabato riparte il “serale” su Canale 5 con i finalisti, la nuova giuria, gli ospiti (stavolta Pio e Amedeo). Non è un caso che il debutto del 22esimo “serale” di Amici sia così atteso. Come ogni volta, il racconto della scuola riesce a essere coinvolgente, talvolta divisivo e si allunga sempre più su due piani che si intrecciano, si sovrappongono. Da una parte quello dei “tifosi” che parteggiano chiaramente per uno o per l’altro dei concorrenti e seguono gli spoiler delle registrazioni creando vere e proprie folate social in crescita costante. Dall’altro quello dei telespettatori che magari sono anche “tifosi” ma vogliono soprattutto godersi uno show fatto di canzoni, balli, confronti e qualche discussione. A fare la differenza c’è soprattutto il fatto che le puntate sono registrate ma non si cambia nulla salvo dettagli e quindi la messa in onda ha comunque il sapore della diretta.

Dunque a questo giro sono 15 i talenti che iniziano la fuga per la vittoria, ben sapendo che vincere Amici significa in tanti casi poter realizzare un sogno. Otto ballerini e sette cantanti. Vincerà Cricca oppure Alessio? Angelina oppure Mattia? Di certo è cambiata la giuria, completamente rinnovata rispetto alla scorsa edizione. Stavolta i giudici sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi e toccherà a loro dare il ritmo dei giudizi e dettare l’equilibrio tra le squadre guidate da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Arisa con Raimondo Todaro.

Senza dubbio è anche una edizione speciale per Maria De Filippi e non c’è neppure bisogno di spiegare perché. Dopo il lutto, è tornata quasi subito al lavoro perché “così mi hanno insegnato” e, anche in questo caso, ha dato non soltanto dimostrazione di professionalità ma pure una lezione di rispetto nei confronti del pubblico. Per il terzo anno consecutivo a dirigere lo show c’è il coreografo internazionale Stephane Jarny, che ha a propria disposizione un cast composto da 32 elementi tra ballerini e coreografi. Sarà lui il responsabile delle scene. Ma saranno i concorrenti, oltre naturalmente a Maria De Filippi, i protagonisti di un rituale che ormai è definitivamente un evento non solo televisivo ma pure musicale.

Il “serale” di Amici ha sempre fatto grandi ascolti, e questo è il piano televisivo molto soddisfacente. Ma è anche protagonista della vita social, con una quantità di contenuti che spesso diventando top trend non solo nazionali ma pure mondiali. Infine è decisivo anche dal punto di vista discografico perché il vincente, ma spesso anche alcuni dei finalisti, saranno protagonisti della prossima stagione in classifica e nei concerti.

Insomma, si inizia sabato 18 e, come sempre, non si sa chi alzerà la coppa alla fine dell’ultima puntata. Il vincitore sarà uno solo, ma chi merita l’applauso coram populo sarà comunque la conduttrice, Maria De Filippi, che riesce a mettere tra parentesi il proprio dolore per portare alla finalissima il talent più longevo della tv italiana. Al di là di tutto, umanamente vale una standing ovation.