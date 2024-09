Uomini e Donne 2024, chi sono i nuovi tronisti

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Uomini e Donne. Le registrazioni del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi sono già iniziate e, a breve, vedremo di nuovo in onda sul piccolo schermo le storie d’amore dei protagonisti del pomeriggio targato Mediaset. Non è ancora stata ufficializzata la data di partenza, secondo le indiscrezioni, potrebbe trattarsi di lunedì 16 settembre. Tuttavia, sono già stati annunciati i nomi dei nuovi tronisti. Per il parterre del trono over, invece, si parla già dei grandi “ritorni” delle dame e dei cavalieri che, ormai, sono volti familiari al pubblico del Biscione.

I tronisti di Uomini e Donne



Francesca Sorrentino

Volto già noto al pubblico, Francesca Sorrentino è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donnne. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, siederà sulla tanto “ambita” poltrona rossa dello studio di Canale 5. Tutti la ricorderanno per la sua esperienza all’Is Morus Relais, insieme all’ex fidanzato Manuel Maura. A quanto pare, già lo scorso anno, la redazione del programma aveva contattato Francesca, ma lei aveva fatto sapere di non essere certa ad aprire il suo cuore. Non a caso, poi, i due sono tornati insieme, prima di lasciarsi nuovamente. Adesso, è tempo di un nuovo capitolo per la Sorrentino che ha deciso di voltare pagina.

“Sono Francesca, ho 24 anni, e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici. Amo aiutare gli altri, questo forse è stato uno dei problemi della mia vita: tendo sempre a mettere l'altro al primo posto e non me stessa. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba, ma sono un'ingenua totale. Sono una maniaca del controllo, questa era forse una delle prime cose da dire...”, è iniziato così il video di presentazione di Francesca. A questo punto, spazio alla vita sentimentale: “Sono single dai primi di giugno, esco da una relazione durata 3 anni e mezzo. È stata una relazione sotto gli occhi di tutti, ci ho voluto riprovare ma non è servito. Mi reputo una brava persona, generosa, leale, su cui poter contare. Sono un po' pesante ma anche molto simpatica, con me il tempo passa velocemente”. Infine, ciò che si augura: “In questa esperienza spero di trovare un amore come quello dei miei genitori, che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno”.

Michele Longobardi

Anche Michele non è un volto nuovo per il pubblico di Canale 5. Il giovane, infatti, ritorna nello studio di Uomini e Donne in veste di tronista dopo aver corteggiato Manuela Carriero. Insomma, archiviata la conoscenza con l’ex volto di Temptation Island, adesso, Michele vuole trovare la sua anima gemella. “Ho 28 anni e vivo a Castellammare di Stabia. Vivo con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei genitori si sono separati quando avevo 7 anni, è stato un periodo tristissimo, piangevo sempre. Non volevo che accadesse. La mia adolescenza è stata felice. Ero uno scapocchione, andavo sempre in giro con gli amici”, ha raccontato nel video di presentazione.

Poi, il nuovo tronista, si è lasciato andare ad una confessione delicata: “A 19 anni ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Sono sempre stato un ragazzo sensibile. Mi sono trascurato, pesavo 110 kg, avevo difficoltà a rapportarmi con le persone e quindi anche con le ragazze. È stato un periodo difficile fino ai 24 anni, ma non mi sono mai pianto addosso... È stato un periodo che mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo. Mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado fiero. Mi è rimasta la paura del tempo che scorre...”. Anche lui si augura di trovare la “sua persona”: “cerco una ragazza con cui condividere la mia quotidianità”, ha concluso.

Alessio Pecorelli

Terzo e ultimo tronista di Uomini e Donne, Alessio Pecorelli. 31enne, originario di Santa Marinella (Roma), Alessio non vanta esperienza pregresse nel piccolo schermo. Il video di presentazione del ragazzo inizia con lo sfondo della cucina; una scelta non casuale: “Ho 31 anni, sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ho 22. Sono di Santa Marinella, vivo da solo, sono un ex militare. Tutto quello che ho me lo sono creato da solo anche grazie ad un piccolo aiuto dei miei genitori... Sono uno sportivo, sono molto estroverso e scherzoso. Ma se una giornata è no, è no. Una frase che cito sempre? Sono nato leader e leader morirò. Per me la famiglia è sacra. Mio fratello fa l'ingegnere a Milano, è tutta la mia vita”.

Anche Alessio nel corso della presentazione ha aperto il suo cuore, rivelando le difficoltà vissute nell’ultimo anno: “Lo scorso anno sono venute a mancare 3 persone fondamentali della mia vita: i miei nonni e un mio zio, è stato un anno difficile. Durante l'infanzia sentivo un senso di insicurezza, ora mi sono preso tante rivincite...”. Sul lato sentimentale, rivela: “Sono single da 2 anni e mezzo, è stata una relazione importante ma non è andata. Da quel momento, non ho avuto altre storie. Spero di provare emozioni forti in questa esperienza.

E poi non si sa mai: sono padrino dei figli di tutti i miei amici, magari esco da qui e divento padre...”.

Insomma, Uomini e Donne sta scaldando i motori per la ripartenza e noi, dal canto nostro, attendiamo di conoscere le nuove storie dei protagonisti del dating show di Canale 5.