Vincenzo De Lucia ospite ad Amici 2024: ecco dove lo abbiamo già visto imitare Maria De Filippi

Mancano poche ore alla quarta puntata del serale di Amici e il comico Vincenzo De Lucia sarà uno degli ospiti. Una data decisamente importante per l’artista di origine napoletana che, per la prima volta, si troverà di fronte ad una delle sue imitazioni più riuscite: la padrona di casa del talent di Canale 5, Maria De Filippi. Proprio a questo proposito, a Fanpage.it ha rivelato: “È stato un grande onore. È la prima volta in assoluto che io e Maria ci siamo visti e conosciuti”. Tuttavia, non è la prima volta che Vincenzo De Lucia appare in televisione, lo abbiamo visto anche in altre trasmissioni, perlopiù targate Rai.

La carriera del comico

Classe ’87, Vincenzo De Lucia è nato a Napoli e proprio dal capoluogo campano ha preso il via la sua gavetta. La sua carriera ha avuto inizio a teatro, dove ha ricoperto diversi ruoli: attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista. È nel 2009 che riceve un primo riconoscimento per il suo talento da imitatore e, in particolare, per le parodie dei personaggi femminili, il Premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per un imitatore.

Tra i tanti personaggi che imita, i suoi cavalli di battaglia, oltre a Maria De Filippi sono: Ornella Vanoni, Milena Gabanelli, Maria Nazionale Franca Leosini, Barbara D'Urso, Mara Venier e Mara Maionchi. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Un anno dopo, nel 2010, per la trasmissione Palcoscenico è nel cast di Marialuna…una vita tutta in salita!, un’opera teatrale diretta dal maestro Pino De Maio che mette in scena le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, peraltro, stessi protagonisti. E ancora, nel 2013, lo ritroviamo nello show comico, Komikamente, condotto da Michele Caputo, in onda dal Teatro Diana sulle emittenti regionali Piuenne, Televomero, Canale 21. Nel 2014, invece, entra a far parte della compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, compagnia napoletana diretta un tempo da Luisa Conte e Nino Taranto.

Il successo di Vincenzo De Lucia

La popolarità inizia ad arrivare con lo spettacolo interamente dedicato a Mara Venier, Zia Mara Celebration; successivamente, diventa – sotto la direzione artistica di Vladmir Luxuria – il female impersonator ufficiale del Gay Village dal 2015 al 2018. A farlo conoscere al pubblico, nel 2020, l’approdo ufficiale nel piccolo schermo con la partecipazione a Made in Sud. Da quel momento in poi, è diventato un volto ricorrente per i telespettatori. Così, nel biennio 2020-2021, ha preso parte come ospite fisso a Domenica In.

Ma non è finita qui, perché il comico è anche stato volto fisso nello show condotta da Stefano De Martino, in onda su Rai 2, Stasera tutto è possibile. Anche nel programma dell’ex allievo di Amici, De Lucia ha portato le sue amate imitazioni. Infine, l’abbiamo visto ospite anche nel venerdì sera di Rai Uno, a Tale e Quale Show, ancora nelle vesti di imitatore, ma questa volta seduto in giuria.

Che dire, chissà come se la caverà stasera dinanzi a Queen Mary.