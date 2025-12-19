Anita è la vincitrice del Grande Fratello 2025

Si è conclusa ieri sera la diciannovesima edizione del Grande Fratello che, dopo tre mesi di reclusione per i protagonisti all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha decretato la vincitrice: Anita Mazzotta, con il 50.46% dei voti.

La finale

L’inizio di puntata – come ogni finale che si rispetti – è stata all’insegna delle emozioni con tutti i finalisti fuori dalla tanto famigerata porta rossa. Dinanzi a loro, un ledwall con il recap di tutte le loro riflessioni prima di iniziare questo viaggio. Nella puntata di ieri sera, a contendersi la vittoria abbiamo visto Giulia, Grazia, Jonas, Omer e Anita. La finale ha preso il via con il risultato del primo televoto che vedeva uno scontro diretto tra Omer e Jonas – due “rivali” per eccellenza nella Casa - e a trionfare, dopo l’ennesimo confronto, è stato proprio Jonas. Immancabile, inoltre, il momento dei best moments, un collage dei momenti più significativi di questi tre mesi.

Il risultato dei televoti

Il primo televoto ha visto l’eliminazione di Omer con il 46,13% delle preferenze, così Jonas ha raggiunto Anita che lo “attendeva” sul podio in qualità di super finalista. È a questo punto che è stato aperto un televoto flash tra Grazia e Giulia e ad abbandonare la Casa è stata Grazia con il 42.57%. A questo punto, si è aperto un terzo ed ultimo televoto flash prima del duello decisivo; a scontrarsi, Anita, Jonas e Giulia. Ad essere eliminato è stato Jonas con il 28,81%.

Le sorprese della finale

Nella serata di ieri non sono di certo mancate le sorprese; la finale, infatti, è stata anche un’occasione per i concorrenti di riabbracciare i loro affetti più cari. Il primo a ricevere una sorpresa è stato Jonas che ha potuto riabbracciare il papà Alessio. Poi è stata la volta di Omer, protagonista di un emozionante incontro con la mamma Shirin che non vedeva da un anno e mezzo, poco prima di abbandonare definitivamente la Casa. E ancora, tempo di commozione anche per Anita; per lei pronti a riabbracciarla, dopo mesi di lontananza, c’erano le amiche e Vincent, il compagno della mamma. Anche per Giulia è arrivata una sorpresa speciale: l’incontro con la sua intera famiglia. Infine, gioie anche per Grazia che ha riabbracciato la madre Giusy e la sorella Iris.

La vincitrice del Grande Fratello

Nella lotta a due per decretare il vincitore della diciannovesima edizione del Grande Fratello sono quindi arrivate: Anita

e Gulia che, dopo avere spento definitivamente le luci della casa, hanno raggiunto lo studio ed è stato lì che Simona Ventura ha letto il verdetto finale: