"Volevo mettermi in gioco". L'allievo di Amici scoppia in lacrime in diretta. La Celentano...

Durante l'ultima puntata di Amici di Maria de Filippi si è registrato un piccolo dramma, figlio di un'accesa discussione tra Emmanuel Lo e Alessandra Celentano, che ha portato Francesco Fasano alle lacrime. Ma cosa è successo? Tutto è iniziato durante la settimana, quando la maestra ha lanciato un guanto di sfida all'allievo per far emergere la propria ballerina Alessia: il contesto della sfida erano le danze latinoamericane, di cui però proprio l'allieva di Celentano è campionessa mondiale. Lo si impunta, rifiuta il guanto e va anche contro la volontà del suo allievo pur di tutelarlo, visto che la finale è dietro l'angolo.

In diretta si è disputato il secondo round. " La finale è vicina e voglio tutelare i miei ragazzi; tanto so che ti difendi con la tua danza. Ma non tutta d’appartiene… ho deciso che è arrivato il momento di lanciarti un guanto di latino americano contro Alessia. So che non ci sarà paragone… Buon latino a tutti ", sono le parole di Celentano nel presentare la sfida. La giuria, come da prassi, ha comunque visto quale sarebbe stata l'esibizione proposta dalla maestra per i ballerini e tutti hanno concordato che non sarebbe stata equa. " Mi sembra evidente che il confronto non sia equo proprio per codici stilistici. Il cha cha cha è un ballo molto specifico, la rapidità delle gambe, il ritmo sincopato. Questa è una tecnica che richiede anni di studio, non è equo ", è il giudizio di Elena D'Amario. Lo, non affatto sorpreso da quella decisione, ha ribadito la sua posizione: " Non è un fatto né di difficoltà né di disciplina. Tu non vuoi preservare i tuoi ragazzi, ma non riesci a schierare un guanto come si deve perché forse non hai un ballerino all’altezza di Francesco ".