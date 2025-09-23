"Prima volta in 20 anni". Del Debbio bloccato nel traffico dai Pro Pal. Ecco chi l'ha sostituito

Le manifestazioni pro-Pal di ieri, lunedì 22 settembre, hanno condizionato la vita di milioni lavoratori, commercianti e cittadini comuni. I manifestanti hanno messo a ferro e fuoco le città causando un traffico insostenibile e bloccando tutti i mezzi di trasporto possibili. Tra questi lavoratori c’era anche Paolo Del Debbio che non è riuscito a farsi trovare puntuale all’appuntamento con il programma 4 di sera, il talk show di approfondimento politico in onda ogni sera in prima serata su Rete 4. Al suo posto, però, è intervenuto il giornalista Mario Giordano che lo ha sostituito e, in maniera del tutto eccezionale, ha condotto lui stesso la trasmissione con gli ospiti in studio.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi giornalisti con una telefonata in diretta. "Ciao Paolo, ma dove sei?", chiede Giordano. La risposta è netta e aspra: "Ecco, sono 20 anni, Mario, che conduco e la prima volta che mi capita sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano per causa degli scioperi e dell'acqua e di tutto. Sembra di essere in un paese del terzo mondo". Giordano scherza con Del Debbio: "Sei ostaggio anche tu delle manifestazioni. Ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi".

Del Debbio sta ancora al gioco e scherza con il collega: "No, non mi hanno tenuto per fortuna in ostaggio. Sono in ostaggio del traffico, che è già meglio".

Poi, sempre Del Debbio aggiunge: "Mi dispiace moltissimo, mi scuso, ti ringrazio e mi scuso anche col pubblico, ma, ripeto, in 20 anni è la prima volta che mi succede che non arrivo in tempo". Poi, a stretto giro, arriva la conclusione di Giordano: “Paolo, io spero di essere... Sicuramente non sarò all'altezza...". E Del Debbio non ha dubbi sul contrario: "Il problema non c'è".