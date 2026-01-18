Willy, il principe di Bel-Air, l'iconica villa finisce in vendita: ecco quanto vale

La casa diventata famosa grazie a “Willy, il principe di Bel-Air”, torna sul mercato per la prima volta dopo 48 anni: la villa coloniale georgiana, costruita nel lontano 1937, era infatti stata messa in vendita nel 1978, ma da allora non aveva più cambiato proprietà.

Stando a quanto riferito da fonti vicine a The People, non è stato ancora definito il prezzo per acquistare il prestigioso immobile reso celebre dalla sitcom che ha di fatto lanciato la carriera nel mondo del cinema di Will Smith: le uniche informazioni circa l'estensione e il numero e la tipologia degli ambienti interni della villa si possono trarre dagli annunci della precedente trattativa conclusasi 48 anni fa.

La villa coloniale utilizzata per realizzare esclusivamente le riprese esterne di “Willy, il principe di Bel-Air”, dal momento che gli interni erano invece stati ricreati in un teatro di posa, è situata a Brentwood, ricco quartiere di Los Angeles ricordato soprattutto per il Getty Center e la casa di Marilyn Monroe: la sua facciata bianca, con quattro colonne e un'architettura simmetrica, è diventata un simbolo della TV degli anni '90 e resta una delle più famose e riconoscibili nella storia delle sitcom americane.

Come ricordato da The People, l'immobile di lusso, che si estende su una superficie di oltre 560 metri quadrati, è composto da cinque camere da letto, cinque bagni, e da delle ampie zone giorno, ed è stata venduta l'ultima volta quasi mezzo secolo fa per 732mila dollari. Negli anni la casa avrebbe subito dei restauri, per cui considerato il rinnovamento e l'indissolubile e prestigioso legame con le vicende di Willy e della famiglia Banks, il suo valore di partenza non dovrebbe andare al di sotto di 30 milioni di dollari, almeno stando alle stime dei siti specializzati.

La casa, ricorda ancora The People, era stata messa a disposizione per l'affitto su Airbnb nel 2020 in onore del 20esimo anniversario della serie. La star Will Smith aveva allora svolto il ruolo di host virtuale per la prenotazione di una vacanza con distanziamento sociale a disposizione per i residenti della contea di Los Angeles. "Vi consegno le chiavi, così avrete la mia ala della villa tutta per voi, ma la mia collezione di sneaker è off-limits, ok?", c'era infatti scritto nell'annuncio.

In quello stesso anno, l'attore 57enne si è riunito con i colleghi del cast Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana M.

"Varcare la porta ed entrare, ha un meraviglioso sapore nostalgico"

Ali (Ashley Banks), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) e Joseph Marcell (Geoffrey Banks) per un tour all'interno dell'immobile., aveva dichiarato allora Smith parlando della casa.