Le Winx tornano più magiche

Sono pronte a far innamorare le nuove generazioni di bambine. Come le loro colleghe fan che ormai sono diventate donne. Insomma, da stamattina su Rai 2 (e RaiPlay) e da domani su Netflix (per tutti i Paesi collegati) arriva una nuova serie delle Winx, le fatine create da Iginio Straffi con la Rainbow che sono diventate uno dei prodotti made in Italy di più grande esportazione (oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 35 miliardi su TikTok). Lanciate nel 2004 e da allora un successo planetario, la sei amiche magiche tornano sugli schermi con il titolo Winx Club: The Magic is Back. Con un outfit che rispecchia la moda delle ragazzine di oggi, le fatine in versione rinnovata mantengono i valori che stanno alla base della saga fin dal primo episodio: amicizia, coraggio, diversità e sogno.

La nuova stagione è composta da 26 episodi, con un'animazione realizzata in CGI, effetti speciali e 15 canzoni nuove tra cui Forever Winx cantata da Virginia Bocelli (nella foto); Nel segno di Winx/Under the sign of Winx la storica sigla interpretata da Clara; Step into the dark cantata da Ili.

«Dopo oltre vent'anni, la magia non solo resiste, ma si rinnova - spiega Straffi - con questa nuova avventura vogliamo crescere ancora e continuare a incantare un pubblico sempre più ampio, unito dalla stessa scintilla: la magia di credere in se stessi».