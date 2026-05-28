"Un varietà vecchio stile. Racconto, canto e ballo"

"Ho investito nelle paillettes, diciamo così". Giovanni Vernia si gode un solido successo che gli viene viaggiando sull'asse comico tra teatro, tv e radio. Sul piccolo schermo ha fatto ridere il pubblico nazionale alla corte della Gialappa's nell'ennesima stagione record di GialappaShow: tutti lo ricordano nei panni parodistici di Achille Lauro e, come new entry nella sua galleria, in quelli di un rapper paradigmatico di nome Spasmo, artista che, per ottusità conclamata, rimanda un poco al suo primo personaggio fittizio, il mitico Jonny Groove appassionato di discoteche. "La tv ti dà disponibilità economica spiega sincero il comico genovese e dunque era giusto dare una scatola più ricca al mio show". Atteso oggi al Teatro Lirico con "Vernia o non Vernia - Sberluccicoso Edition", Giovanni Vernia prolunga il suo rapporto solido con Milano.

Qui ci sono gli studi di GialappaShow e qui fa sempre successo di pubblico in teatro.

"Be', non serve che dica quanto Milano sia stata importante per me. È la città di Zelig, che mi ha lanciato. È quella della Gialappa's con cui collaboro da due anni".

Qual è l'anima di questo show aggiornato con il sottotitolo di "Sberluccicoso Edition"?

"Pensavo di andare sul sicuro chiamandolo così. Poi ho scoperto che in ogni città d'Italia il significato che volevo dare con questo aggettivo cambia. Insomma, l'anima dello show resta un mix tra autobiografia e novità legate all'attualità, ma la scatola cambia. Penso a questo show come a un varietà vecchio stile, nel quale racconto, canto e cerco di ballare. Tutto diventa più luccicante e ricco, con più musica e una scenografia più articolata".

E più personaggi dei suoi?

"Non posso evitare di citarli, anche perché è un modo per ringraziare il pubblico che mi ha seguito a GialappaShow. Ne approfitto per dire che davvero l'ambiente dei Gialappi è incredibile: c'è libertà, fermento creativo. Ma non si vedranno sul palcoscenico le stesse cose televisive: la forma è diversa, i costumi non ci saranno. In teatro conta la fisicità".

In quale mondo si trova più a suo agio?

"Per mia fortuna faccio tv, teatro e anche radio. La pagnotta la porto a casa. Non posso scegliere tra questi tre mondi, posso solo dire che il teatro è quello più faticoso: il palcoscenico significa tour, città su città, viaggi. Ma è gratificante: il contatto diretto col pubblico è impagabile. Riconosci esattamente la taglia del pubblico che ti stima".

Novità narrative di Vernia o non Vernia?

"Di nuovo ci sono i racconti autobiografici sulle cose che mi sono successe negli ultimi tempi, aneddoti dalla vita di tutti i giorni ma anche dalla radio: i duetti con le star della musica realizzati su RDS. Posso dire che mi ha stupito la disponibilità di mettersi in gioco di alcune star internazionali, come gli americani OneRepublic e lo scozzese Lewis Capaldi".

La sua missione comica, si sa, viene da lontano.

"Nello spettacolo lo racconto: sin da bambino prendevo in giro con imitazioni parenti e personaggi celebri. Era il mio demone fisso in testa: divertire la gente. Poi c'è la parabola dell'ingegnere Giovanni Vernia, che se ne frega dell'ottimo stipendio e molla tutto perché vuole fare il comico, una delle professioni più rischiose di sempre".

Ha registrato questo show per la tv a maggio al Teatro Alfieri di Torino: tradisce così Milano?

(sorride) "Solo perché a Torino faccio due

date, più possibilità di selezionare le parti migliori dello show. E comunque Torino è una delle città che più mi vuole bene. Sberluccicoso andrà in onda su qualche canale che non so dire, si parla anche di una piattaforma".