Bagno di folla per papa Leone. Un milione a Tor Vergata per il Giubileo dei giovani

Sono un milione i ragazzi arrivati a Roma per il Giubileo dei giovani. Papa Leone è arrivato in elicottero a Tor Vergata per la veglia. È atterrato nella spianata con l'elicottero, poi saluterà i ragazzi, settore per settore, con un giro in papamobile. Successivamente comincerà la veglia ed è previsto che il Pontefice risponda ad alcune domande preparate dagli stessi giovani.

"Tra poche ore Papa Leone XIV presiederà la grande veglia sulla spianata di Tor Vergata nello stesso luogo dove 25 anni fa San Giovanni Paolo II ha radunato oltre due milioni di persone e pronunciato parole che sono rimaste nella storia", ha detto Giorgia Meloni in un video sui social con il quale ha accolto la folla di pellegrini, "Quel giorno di 25 anni fa ha cambiato la vita di tantissimi. Ha lenito ferite, aperto gli occhi, indicato il cammino. Io non ho avuto la fortuna di vivere quella notte ma sono testimone di chi in quella notte ha trovato una risposta alle sue domande e ha capito quale dovesse essere la direzione della sua esistenza. In quella notte di preghiera e di fede e di amore e di grande emozione, milioni di sentinelle del mattino hanno accompagnato l'alba del nuovo millennio, hanno fatto sentire a Roma un chiasso che Roma non ha più dimenticato. Cari ragazzi è arrivato il momento di fare risentire a Roma quel chiasso".

La giornata si è però aperta con una tragedia: una 18enne egiziana è morta nella notte per un arresto cardiaco in pullman. La giovane è arrivata in Italia con la delegazione Egitto sud-Sudan e pernottava con il suo gruppo nella parrocchia di Artena, comune in provincia di Roma. La 18enne, cardiopatica, da quanto si apprende, aveva già lamentato un lieve malore nella mattinata. Era stata soccorsa ma non erano state rilevate particolari criticità. Nella serata di ieri, al ritorno da un evento a Roma con il gruppo, si è sentita male durante il tragitto. Con il pullman si sarebbero recati autonomamente al Valmontone Hospital, dove hanno provato a rianimarla, senza successo. Quindi la chiamata al 118 per trasferirla a Colleferro.

Trasportata in arresto cardiaco, non ha mai ripreso il battito, è deceduta a pochi metri dall'ospedale di Colleferro. Sul posto carabinieri della compagnia di Colleferro, il sindaco Pierluigi Sanna, il vescovo della diocesi di Velletri, e il parroco egiziano che accompagnava la ragazza.